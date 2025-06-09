Özgür Özel cevapladı: Ferdi Zeyrek, başka hastaneye sevk edilecek mi?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

70 dakika kalp masajı yapıldı

6 Haziran Cuma saat 23:30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başladı. Olaydan yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

"Bu zorlu günleri hep beraber atlatacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zeyrek’in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaptı.

Vahap Seçer, "Son gelişmeleri başhekim öğle saatlerinde açıkladı. Umut ediyoruz Ferdi başkanımız bu zor süreci atlatacak. Bugün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, partimizin örgüt başkanları, herkes bir arada, sayın genel başkanımızın yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zorlu günleri hep beraber atlatacağız" dedi.

"Sürekli soruluyor: 'Başka hastaneye sevk edilecek mi diye'"

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bizimle birlikte burada. Hemen hemen bütün milletvekillerimiz dönüşümlü olarak buradalar. Manisa Celal Bayar Hastanesi bütün güzücyle mücadele ediyor.

Sürekli soruluyor, başka hastaneye sevk edilecek mi diye. Ferdi başkana bu soruyu sorsak benim vereceğim cevabı verir. Biz kendi hastamızı Manisa'da tedavi etmezsek; Manisa'ya gelen mühendise İzmir'de oturma Manisa'da otur Manisa'da herşey var nasıl diyeceğiz. Biz sevdiklerimizi de kendi canımızı da memleketimize, memleketimizde çok inandığımız Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nin kadrolarına emanet ettik bugün de öyle yapıyoruz.

"Herkesin dualarına ihtiyacımız var"

Bir öndeki Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, çeşitli hastanelerdeki başhekimler ve değerli dostlarımız sürekli arıyorlar ve elden gelecek ne katkı varsa sağlamak istedikleriniz ifade ediyorlar. Onların önerileri buraya iletiliyor tabi, tartışılıyor.

Elbette ki nakilde fayda olan bir durum olsa ve hastane bunu bizi aşan bir durum var derse biz bunu değerlendiririz ama şu anda herhangi bir nakle gerek olmadığını ifade ediyorlar. Biz de hem Zeyrek ailesi hem CHP ailesi olarak bu tıbbi görüşe uyuyoruz ve buradayız. Herkesin dualarına ihtiyacımız var."

İsrail'in Madleen gemisine müdahalesi

Madleen gemisine ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Normal şartlarda burada siyasi sorulara cevap vermiyoruz ancak bu durum özel. 12 silahsız aktivistin makarna göndermesine izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Sayın Erdoğan ne kadar sert olursa ona teşekkür edeceğim. Artık mış gibi yapmadın değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız" dedi.