TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin: KOBİ’ler ekonomik dalgalanmalardan en fazla etkilenen kesim

Mehmet KAYA/ANKARA

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, KOBİ’lerin sayısallaşma ve dijitalleşmeye uyum yanında, küresel rekabette hızlı karar alma ve uygulama nitelikleri sayesinde en önemli araçlardan olduğunu vurguladı. Kuleyin, daha önce sadece ulusal nitelikli olan ve 14 Mayıs’ta toplanacak KOBİ Zirvesinin ilk kez uluslararası bir zirve olarak gerçekleştirileceğini, sayısal teknolojileri kullanan çok sayıda uluslararası şirketin yöneticisi yanında yabancı uzmanların da katıldığı bir zirve organize ettiklerini kaydetti. Zirvenin ihracat temalı ilk oturumunda moderatörlüğü EKONOM Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil yapacak.

"Bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ’lerimiz olacak"

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’undan fazlasının KOBİ niteliğinde olduğunu hatırlatan Nezih Kuleyin bu şirketlerin büyümesinin ekonominin tamamına etki edeceğinin altını çizerek, “Küresel rekabet koşulları daha da hızlanırken, bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ’lerimiz olacak. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, ihracat, kurumsallaşma gibi başlıklar aslında hep aynı hedefe hizmet ediyor: KOBİ’lerimizin rekabetçiliğini ve dayanıklılığını artırmak” dedi.

“KOBİ’lerin güçlendirilmesi için öncelikle finansmana erişimlerinin iyileştirilmesi şart"

KOBİ’lerin güncel sorunlarının yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve finansmana erişim olarak öne çıktığını belirten Kuleyin, yapısal olarak da özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde zayıf sermaye yapısı, mali rezervlerin sınırlı olmasını saydı. Bunların beklenmedik şoklara karşı KOBİ’leri kırılgan hale getirdiğinin altını çizen TOSYÖV Başkanı, “KOBİ’lerin güçlendirilmesi için öncelikle finansmana erişimlerinin iyileştirilmesi şart. Mikro ölçekli işletmelere yönelik uygun maliyetli kredi ve hibe programları yaygınlaştırılmalı. KOBİ’lerimize kurumsallaşma, finansal okuryazarlık, pazarlama ve dijital yetkinlikler konularında destek vermeliyiz. TOSYÖV olarak biz, mentorluk programları ve işletme koçluğu gibi uygulamalarla işletmelerin yönetim kapasitelerini artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca ölçek ekonomisi yaratmak için KOBİ’lerin bir araya gelerek iş birliği yapmalarını teşvik etmeliyiz” dedi.

"KOBİ’ler bu sürecin dışında kalamayacak"

Yine yapısal tarafta yeşil dönüşüm ve sayısallaşmayı da öne koyan Nezih Kuleyin, KOBİ’lerin bu sürecin dışında kalamayacağını, AB’nin karbon vergileri başta olmak üzere ihracatta hem tehdit hem de fırsatlar bulunduğunu vurguladı. Sayısallaşma tarafında ise e-ticaretten yeni çalışma modellerine kadar geniş bir alanda KOBİ’ler için fırsatlar gerçekleştiğini kaydetti.

Zirvede somut öneriler oluşturulacak

TOSYÖV’ün daha önce tamamını ulusal nitelikli yaptığı KOBİ Zirvesinin 20. Kez hayata geçirileceğini ancak bunun ilk kez uluslararası planlandığını açıklayan Nezih Kuleyin, 14 Mayıs günü yapılacak zirve için, konferans ve yoğun bilgi aktarımı yanında, kamu otoritelerinin danışma masalarının kurulması, ihracat, sayısallaşma, yeşil dönüşümün öne çıkan unsurlardan olacağını kaydetti. Kuleyin, zirve sonunda somut öneriler içeren kararlar alınacağını açıkladı. Zirvenin açılış günü ilk oturumunda, EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in moderatörlüğünde ihracat stratejileri ve fırsatları değerlendirilecek. Zirvede, yerli ve yabancı uzmanlarla ikiz dönüşüm odaklı yeni yatırım modelleri, sayısallaşma, risk yönetimi başlıklı oturumlar yapılacak.