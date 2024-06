Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke: Türkiye'nin tek haneli enflasyon için çok uzun yolu var

Türkiye’de mayıs ayı itibarıyla resmi yıllık enflasyon yüzde 75,45. 2022 Nisan ayında yüzde 10,8 olan işsizlik 2024 Nisan itibarıyla yüzde 8,5. Tek haneli beklenen enflasyonun aksine, bir zamanlar tek hanelere inen ‘politika faizi’ ise 22 Mart 2024’ten beri yüzde 50 seviyesinde. Bu dip seviye olan yüzde 8,5’lik faiz oranından 4150 baz puan daha yüksek bir noktayı işaret ediyor. Bir dönem önce Türkiye’den çıkan yabancı yatırımcı portföy yatırımları ve carry trade ile ülkeye tekrar dönüyor. S&P, Moody’s ve Fitch gibi kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin spekülatif seviyede bulunan kredi notlarına yönelik olarak temkinli artırım sinyalleri veriyorlar. Başka bir ifadeyle Türkiye’de ekonominin gündemi ve konu başlıkları yoğun.

John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke, CNBC-e'ye verdiği özel röportajda, Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Türkiye'deki enflasyon beklentilerinizde bir iyileşme görüyorum. Son Tweet'lerinizde yüzde 41'lik bir enflasyon oranı hesapladığınızı belirttiniz. Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaları uygun buluyor musunuz?

Türkiye’nin şu anki resmi enflasyon oranı yıllık yüzde 75 ve bu oran her ay güncelleniyor. Benim güncel enflasyon ölçümüm ise yıllık yüzde 41 gibi çok daha düşük bir seviyede. Ölçümlerimi günlük olarak, yüksek frekanslı veriler kullanarak yapıyorum. Bu nedenle, yaptığım bu enflasyon ölçümleri genellikle resmi ölçümlerin önünde hareket ederler. Başka bir deyişle, Türkiye’nin resmi enflasyon ölçümleri benim ölçümlerimi takip eder. Bu da basit bir ifadeyle resmi enflasyon oranlarının düşmeye başlayacağına işaret ediyor. Bu iyi bir haber. Ancak, Türkiye’nin yıllık yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşması için hala kat edilecek uzun bir yolu var.

#TurkeyWatch🇹🇷:

TURKEY HAS TURNED THE CORNER ON INFLATION.



I use high-frequency data to measure Turkey’s inflation. It LEADS the official inflation measure.



Today, I measure Turkey’s inflation at 41%/yr, well below the official rate of 75%/yr.



THE OFFICIAL RATE WILL HEAD DOWN. pic.twitter.com/lxV6NwR43K