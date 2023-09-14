E-ticaret ve e-ihracat paydaşları Konya'da buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, kentteki bir otelde organize edilen global, hibrit ve yapay zeka destekli konferansın açılışında, Konya'nın özellikle savunma sanayi ihracatında önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Öztürk, ülkede e-ticaretin perakendedeki payının yüzde 22'ye ulaştığını belirterek, "Bu muhteşem bir oran. 800 milyar lira ve perakendeden yüzde 22 pay alınıyor. Türkiye'de e-ticaretin payı yüzde 50'ye hızlı bir şekilde hareket edecek. Dünyaya baktığımızda 5,5 trilyon dolar. Çok büyük bir rakam. Bu da hızlı bir şekilde büyüyor. Tahminler 2023 sonunda 7 trilyon dolar olması yönünde. Bunlar çok önemli pazarlar. Buralarda farklı şekillerde yer almak gerekiyor. E-ticaret ve e-ihracat pazarının Türkiye içinde çok daha büyüyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Öztürk, Konya'nın e-ticarette ülke genelinde 6. sırada yer aldığını, güçlü bir ihracat şehri olduğunu ifade etti.

PttAVM.com Genel Müdürü ve ETİD Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu da e-ticaretin sistem olarak oturduğunu, alışverişte her 5 işlemden birinin e-ticaret şeklinde olduğunu dile getirdi.

Herkesin bu çarkın içinde yer almak istediğini belirten Çevikoğlu, "Türkiye'yi düşündüğünüz zaman aslında e-ticaretle satılabilecek o kadar çok malı var ki. Çin'den sonra dünyada e-ticarette satılacak en çok ürünü olan ülke Türkiye'dir. Bunun farkında olalım. Hindistan'ı, Çin'i görelim. Bu tarafta da inanılmaz pazarlar var, kanalları artıralım." dedi.

Çevikoğlu, e-ticarette kredi kartı kullanım oranının yüzde 61 olduğunu, ödemelerin yüzde 35-36'lık kısmının havale ve EFT olarak gerçekleştirildiğini, kapıda ödeme oranının ise yüzde 3'e gerilediğini bildirdi.