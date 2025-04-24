Egeli deri ihracatçılarının sayısı 700’lerden 300’ün altına düştü

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDDMİB) olağan genel kurulu yapıldı. Deri sektörünün son yıllarda yaşadığı zorlukların 2024 yılında doruk noktasına ulaştığını belirten EDDMİB Başkanı Erkan Zandar, “2024, Türkiye deri dünyasının bugüne dek yaşadığı en büyük kayıp yılı oldu. Katma değer ve verimliliği artırmazsak sektörün içinde bulunduğu durumdan çıkış yolu bulamayız. Fiili ihracat yapan, ihracatı 50 bin doların üzerinde olan, belirli oranda ihracat yapan firma sayısı bölgemizde yaklaşık 700’dü, 300’ün altına düştü” dedi.

En büyük sorunun düşük katma değerli üretim olduğunu vurgulayan Zandar, “Saraciye ve deri konfeksiyon segmentlerinde tablonun daha olumlu olduğunu görüyoruz, çünkü bu alanlarda katma değer yüksek. Ne zaman katma değer yükseliyor, o zaman satışlar da artıyor. Deri sektörü için orta vadeli plan hazırladık. Döviz kurlarının enflasyona uyumunu beklemek çözüm değil. Stok yönetimi, üretim verimliliği ve katma değeri artırmak olmak üzere üç temel eksikliğimiz var. Bu başlıkları kapsayan bir program oluşturduk” dedi.

2025 yılının da 2024’ten daha olumlu başlamadığını dile getiren Zandar, “2025 yılına da geçen yıla göre daha olumsuz bir tabloyla girdik. İyileşmeye dair net bir işaret göremiyoruz. İhracatçı firma sayısı hızla azaldı. Ege Bölgesi’nde ihracat yapan firmas sayısı 700’den 300’ün altına düştü. 50 bin doların üzerinde ihracat yapan firma sayısı da 300’ün altına indi. 2025’i 2024 ile eşdeğer kapatabilirsek, bu bizim için bir başarı sayılır. Hatta bir mucize olur. Çünkü sektör her anlamda belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyor. Yarın ne olacağını kestirmek güç” ifadelerini kullandı.

“2023 ihracatının 3’te 1’ini kaybettik”

Mart 2025 sonu itibariyle Türkiye genelinde deri ve deri mamulleri ihracatının 399 milyon 748 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Zandar, “Mart 2024’te ise bu rakam 408 milyon 874 bin dolardı. Yani yüzde 2,2’lik bir kayıp söz konusu. Ege Bölgesi özelinde bu kayıp yüzde 4’e ulaştı. Ege’de 2024’te 47 milyon 104 bin dolar olan ihracat, 2025’te 45 milyon 260 bin dolara düştü. Ayakkabıda ihracat kaybı yüzde 28 seviyesinde oldu. 2023 yılındaki ihracatın üçte birini kaybettik” diye konuştu.

Zandar, Türkiye ve Ege Bölgesi'nin ihracat yaptığı bazı ülkelerdeki artışın ise parite etkisiyle gerçekleştiğini, özellikle Ege Bölgesi için önemli olan Hollanda, Romanya ve İspanya gibi ülkelerin toparlanma sürecine giremediğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan vurgusu: "Potansiyel çok büyük"

Suudi Arabistan pazarında büyük bir potansiyel olduğunu, geçen yıl ülkeye yapılan milli katılım organizasyonunun büyük ilgi gördüğünü belirten Zandar, “Geçen yılki milli katılım organizasyonuna 11 firma katıldı, 40’a yakın alıcı geldi. Bu yıl kasım ayında bu organizasyonu moda fuarıyla eş zamanlı olarak tekrar düzenleyeceğiz. Getirilen vize muafiyetinden sonra artık Suudilerle ciddi iş birlikleri geliştirmeliyiz. Riyad ve Cidde olmak üzere iki merkezde, alt sektörlerimizle heyetler düzenleyeceğiz” dedi.