Egeli ihracatçılardan Çin’e 1 milyar dolar ihracat hedefi

Türk ihraç ürünleri Çin’in batısına Urumçi’den girecek. 2025 yılında Çin’de 3 fuarda milli katılım organizasyonu planlayan Ege İhracatçı Birlikleri, 16-19 Mart 2025 tarihlerindeki Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’ndan sonra, 26–30 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti olan Urumçi’de gerçekleştirilen “2025 Çin Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı”nda yerini aldı.



Ege İhracatçı Birlikleri, Çin Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı’nda Türk ürünlerini Çinli ithalatçılarla buluşturdu.



EİB’nin Çin’deki üçüncü milli katılım organizasyonu 5-10 Kasım 2025 tarihlerinde Şanghay’daki Çin Uluslararası İthalat Fuarı olacak.



2025 Çin Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı’nın açılışı 26 Haziran’da “Asya-Avrupa İş birliği ve İpek Yolu refahını paylaşmak” temasıyla Xinjiang Uluslararsı Kongre ve Sergi Merkezi’nde Özerk Bölge Parti Sekreteri Ma Xingrui ve Özerk Bölge Valisi Erkin Tuniyaz’ın konuşmalarıyla gerçekleştirdi.



Pekin Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir’in de teşrifleriyle gerçekleşen açılış töreninde, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ile Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birliği Başkanı Burak Sertbaş da yer aldı. Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından protokolün sergi alanlarını ziyareti ile sonlanarak fuar ziyaretçilere açıldı.



2800’den fazla yerli ve yabancı katılımcının yer aldığı fuarda, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen Milli Katılım Organizasyonu kapsamında BSA Professional Management Services, Oba Global Logistics, Kırlıoğlu Tarım firmalarının yanı sıra Ege Tarım Birlikleri, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği ile Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği info stantları yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılandı.

Ertan; “Türk ürünlerinin Çin’e girişi için stratejik bir nokta”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Çin’in Batıya açılan kapısı olan Urumçi’de Ege İhracatçı Birlikleri olarak gerçekleştirdiğimiz Milli Katılım Organizasyonumuz, sürdürülebilir, uzun soluklu ve karşılıklı güven içeren iş birlikleri kurma hedefimize büyük katkı sağlamıştır. Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren ve lojistik bir hub haline gelen Sincan Uygur Özerk Bölgesi Türk ürünlerinin Çin’e girişi için stratejik bir konumda yer alıyor. Biz de bu fuar vesilesiyle Türk ürünlerinin güvenilirliğini, kalitesini ve rekabetçiliğini Urumçi pazarına tanıtmayı amaçladık. Türkiye’nin ihracat hedeflerini destekleyerek bölgesel iş birliği ve ticari çeşitliliği artırmayı amaçlayan Birliğimiz, önümüzdeki süreçte de uluslararası pazarlarda Türk sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin görünürlüğünü güçlendirmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Çin’in 2024 yılında 3,1 milyar dolarlık ihracatla 18. sırada yer aldığı bilgisini veren Ertan şöyle devam etti; “2024 yılı sonunda Ege İhracatçı Birlikleri’nin en çok ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda Çin, 6 sıra birden yükselerek 15. sıradan, 9. sıraya ilerledi. Çin’e yaptığımız ihracat yüzde 54’lük artışla 302 milyon dolardan 465 milyon dolara yükseldi. Çin ile ticari temaslarımızı artırarak önümüzdeki 3 yılda EİB’den Çin’e 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.”

Sertbaş; “Hazır giyimde yeni pazarlar bulmak için buradayız”

Hazır giyim sektörünün ana ihracat pazarı olan Avrupa’daki ekonomik daralma nedeniyle yeni pazarlara yönelmelerinin kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, “Bu doğrultuda pazar çeşitliliğimizi artırmayı ve özellikle Çin ile olan ticari ilişkilerimizi hazır giyim özelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Burada bulunmamızın temel amacı da bu. Amacımız, Çin pazarını daha yakından tanıyarak, uzun vadede Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle de güçlü ticari ortaklıklar kurmak.” ifadelerini kullandı.

Özdemir; “Türkiye-Çin arasındaki dış ticaret 50 milyar dolara yaklaşıyor”

Fuarın ikinci günü gerçekleşen toplantıda söz alan Pekin Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendiğini vurgulayarak Çin ile 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmine ve Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün ihracatına dikkat çekerek “Çin ve Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, ekonomik iş birliğini derinleştirme konusundaki karşılıklı taahhüdümüzü yansıtan yeni zirvelere ulaşmıştır. Neredeyse 50 milyar ABD dolarına yaklaşan ikili ticaretimiz, Türkiye'nin Çin'e sadece hammadde veya maden ihraç etmekle kalmayıp, aynı zamanda makine, otomotiv parçaları ve tekstil gibi yüksek katma değerli ürünler ihraç ederken, ileri teknoloji ve endüstriyel ekipman ithal etmesiyle de gelişmeye devam etmektedir. Bu ticaret, ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı niteliğini ve daha fazla büyüme için büyük potansiyeli vurgulamaktadır” dedi.



Bu yıl Türkiye'nin fuar katılımının her zamankinden daha güçlü olduğuna vurgu yapan Özdemir şöyle devam etti: “Çeşitli sektörlerden Türk şirketleri, ürün ve hizmetlerini sergileyerek ihracat kapasitemizin çeşitliliğini ve gücünü gösteriyor. Bu genişletilmiş varlık, Sincan ve daha geniş Çin pazarı ile bağları güçlendirme konusundaki güçlü taahhüdümüzü yansıtıyor.”



Fuar boyunca, Türk ürün ve hizmetlerini alıcılara tanıtma imkânı bulan milli katılımcılar; geniş bir yelpazede Türkiye’ye özgü ürün ve çözümleri potansiyel iş ortaklarına tanıttılar. Yeni iş bağlantıları, ortaklık görüşmeleri ve tanıtım faaliyetleri fuar programının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.