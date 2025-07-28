Ekonomi yönetimine güven haziranda yüzde 2.48 düştü

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AK Parti’nin masasındaki Haziran ayı anketinde seçmene; ekonomi yönetimine güven, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede hangi adımları atması gerektiği ve yıl onu enflasyon tahminlerini sordu. Yapılan araştırmada “üretimi artırıcı teşvikler” en öncelikli adım olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 35.5’i bu yaklaşımı tercih ederken, “kamu harcamalarını kısmak” ise yüzde 31.6’lık bir oranla ikinci sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 17.9’u, vergi politikalarında düzenlemeler yapılmasını önerirken, yüzde 9.1’i ise faiz oranlarının artırılmasını istedi. Yüzde 1.3 ise faizlerin düşürülmesinden yana olanların yanıtları da dikkat çekti.

“Mayıs ayına göre; ekonomi yönetimine güven 2.48 geriledi”

Ankette ekonomi yönetimine güven de soruldu. “Güvenmiyorum’ diyenlerin oranı yüzde 29.2, ‘hiç güvenmiyorum’ diyenler yüzde 26, ‘ne güveniyorum ne güvenmiyorum’ diyenlerin oranı 19.9, ‘güveniyorum’ diyenlerin oranı ise 20.8’de kaldı. ‘Çok güveniyorum’ diyenler ise 4,1. Ankette; ekonomi yönetimine duyulan güven düzeyinde Mayıs 2025’teki 2.57’lik ortalama skordan Haziran 2025’te 2.48’ bir gerilemenin de gözlendiği not olarak düşüldü.

“Güvenmeyen ve hiç güvenmeyen oranı 25.3”

Siyasi partilere göre ekonomi yönetimine güven ise ankette; AK Parti seçmeninin yüzde 45,9’u ‘güveniyorum’, yüzde 8,6’sı ‘çok güveniyorum’ dedi.

AK Parti seçmeninin ekonomi yönetimine güvenmeyenlerin oranı ise 15,8 çıktı. Hiç güvenmiyorum diyenlerin oranı ise 9,5. Bu durumda AK Parti seçmeni de yüzde 25,3’lük bir oranla güvenmediğini gösterdi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP seçmeninin ekonomi yönetimine güveni 24.2, güvenmeyenlerin oranı ise 27,5.

CHP seçmenin ekonomi yönetimine güveni yüzde 8,7 iken, DEM Parti seçmeninin güveni ise yüzde 10,7.

"Vatandaşın enflasyon tahmini"

Ankette katılımcılara yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu. Enflasyonun yıl sonu yüzde 24’ün altında kalır diyenlerin oranı yüzde 18.1, 25-30 arası diyenler yüzde 20.4, 31-35 arası diyenler yüzde 14.8, 36-40 arası diyenler 10.9, 41 üstü diyenlerin oranı ise 35.8. Anket sonuçlarına bakıldığında vatandaşın yıl sonunda da enflasyonun çok fazla düşmeyeceğini öngörüyor.