Prof. Dr. Hakan Kara: Likidite düzenlemeleri gelebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

Peki ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Merkez Bankası enflasyona dair riskleri vurgulayarak gerekirse daha da sıkılaşırım diyor. İsabetli bir iletişim. Bunu söyleyerek son günlerde %47'de gerçekleşen gecelik piyasa faizini, resmi faizi olan %50'nin altına düşürmeme sinyali de veriyor. Likidite düzenlemeleri gelebilir." dedi.

Merkez Bankası enflasyona dair riskleri vurgulayarak gerekirse daha da sıkılaşırım diyor. İsabetli bir iletişim.

Bunu söyleyerek son günlerde %47'de gerçekleşen gecelik piyasa faizini, resmi faizi olan %50'nin altına düşürmeme sinyali de veriyor.

Likidite düzenlemeleri gelebilir. https://t.co/wtsmWE4zyJ — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 23, 2024

Ekonomist İris Cibre:

"Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir."

Likidite için yeni tedbir açıklanacak...

Hizmet enflasyonundaki katılığa vurgu yapılarak pas geçilmesi, piyasaların yeterince yavaşlamamasından memnun olduklarını gösteriyor

Yanlış algı yaratacak cümleler..."

"Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir."



Likidite için yeni tedbir açıklanacak...



Hizmet enflasyonundaki katılığa vurgu yapılarak pas geçilmesi, piyasaların yeterince… https://t.co/Mp3DDcfaLd — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) May 23, 2024

Ekonomist Murat Sağman:

"Merkez Bankası bugünkü para politikası toplantısında politika faizi yüzde 50’de sabit bıraktı. Muhtemelen bir süre daha böyle kalacak."

Merkez Bankası bugünkü para politikası toplantısında politika faizi yüzde 50’de sabit bıraktı. Muhtemelen bir süre daha böyle kalacak. #faizkararı #tcmb #faiz — Murat Sagman (@muratsagman) May 23, 2024

Ekonomist Tunç Şatıroğlu:

"Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."