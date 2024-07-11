Ekonomistlerin Moody's beklentisi yükseldi: Not artırımı gelir mi?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 19 Temmuz Cuma gecesi açıklaması beklenen Türkiye'nin kredi notu olası değerlendirmesinde, notun "B2"ye yükseltmesi ve görünümün de "pozitif" olarak korunması tahmin ediliyor.

Foreks Haber'in düzenlediği anket sonuçlarına göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 12 ekonomistin 8'i kredi notunun "B3"ten "B2"ye yükseltileceği tahmininde buludu. 4 ekonomist ise notun "B3"ten "B1'e yükseltileceği görüşünü bildirdi. İki kademe kredi notu artırımı bekleyen 4 ekonomistin 1'i görünümün "durağan"a çevrileceğini öngördü. "Pozitif" görünümün korunacağı yönünde görüş bildiren analist sayısı ise 12 oldu.

Moody's'in 2024 takviminde 19 Temmuz gecesi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. Ancak Moody's, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Moody's'in raporu açıklanması durumunda, değerlendirme TSİ 23.30'dan sonra gelecek.

Moody's, Türkiye'nin görünümünü en son 12 Ocak 2024 tarihinde "durağan"dan "pozitif"e revize etmiş, kredi notunu ise en son 12 Ağustos 2022 tarihinde 'B2'den 'B3'e indirmişti.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, 6 Eylül 2024'te ve CI Ratings de 16 Kasım 2024'te Türkiye için değerlendirme tarihlerini belirlemişti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak, Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's ise belirlenen tarihlerde rapor açıklamadan pas geçebiliyor.

Fitch 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmiş, S&P Global de 3 Mayıs 2024 tarihinde kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, "pozitif" görünümü korumuştu.