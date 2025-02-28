Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu

Ekonomistlerin şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan ve ortalama tahmin yüzde 2,97 artış yönünde gerçekleşti.

AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

ForInvest Haber enflasyon beklenti anketi

ForInvest Haber'in 19 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, Şubat ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmin yüzde 40,04, ortalama tahmin ise yüzde 40,03 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 4,10 ve yüzde 2,30 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 41,20 ila yüzde 39,10 bandında oluştu.

Mart ayı verileri enflasyonun eğiliminde net işaretler verecek

Ekonomistler, elektrik tüketiminde kademeli fiyat tarifesine geçilmesi, SGK katkı paylarında kısmi düşüş ve gıda fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle bu ay belirsizliğin yüksek göründüğüne işaret ediyorlar. Sene başındaki geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla, Mart ayındaki enflasyon verilerinin ana eğilim açısından daha net bir işaret vereceği düşünülüyor.

Ocak ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 4,33 artış beklenirken, yüzde 5,03 olarak açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 42,12 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,25 seviyesinde

2025 sonunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 28,25 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 27,75 seviyesinde oluşmuştu.

2026 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 20,00 artışa işaret ederken, beklenti aralığı yüzde 25,00 ve yüzde 19,00 oldu. Bir önceki anket döneminde beklentiler yüzde 18,28 seviyesindeydi.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksinde aylık yüzde 2,66, yıllık beklenti ise yüzde 41,17 olarak gerçekleşti. 2025 sonu beklentisi ise yüzde 31,00 olarak gerçekleşti.