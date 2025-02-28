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İhracatçının döviz bozdurma zorunluluğunda indirime gidildi

TCMB'nin normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'dan yüzde 25'e indirdiği aktarıldı.

Haber Merkezi
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İhracatçının döviz bozdurma zorunluluğunda indirime gidildi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ihracatçıların döviz işlemlerinde indirime gitti.

BloombergHT'nin haberine göre, normalleşme adımları kapsamında ihracat bedellerinin TCMB'ye satış yükümlülüğü yüzde 30'dan yüzde 25'e indirildi.

İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi Haziran 2024’ten sonra bir kez daha güncellendi. 

Nisan 2022’de TCMB genelgesiyle ihracatçıların Merkez Bankası’na döviz satışı oranı yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmıştı.

Haziran 2024'te yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürülen ihracat bedellerinde TCMB’ye döviz satış zorunluluğu, bankalara gönderilen yazıdan edinilen bilgiye göre Şubat 2025 itibarıyla yüzde 30'dan yeniden yüzde 25'e düşürüldü.

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