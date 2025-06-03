Enflasyonda hedef tutar mı?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı ilk Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 21’den yüzde 24’e çıkarmıştı. 22 Mayıs’ta yapılan ikinci sunumda ise tahminler değişmedi. Hedef aralığı; yüzde 70 olasılıkla, 2025 yılı sonunda orta noktası yüzde 24 olmak üzere, yüzde 19 ile yüzde 29 aralığında tutuldu.

Raporun sunumunda, TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonuna dek aylık enflasyonda beklentilerini sorular üzerine şu şekilde açıklamıştı:

“Patikamız aylık enflasyonun azalarak sene sonunda yüzde 1’in biraz üzerinde bir yere oturarak bant aralığında kalabilir. Çok oynaklık oluyor, kusursuz bir şekilde inecek değil. MA bazda yüzde 1’in biraz üzerinde olabilir. Faiz indirimleri geçen yıl verdiğimiz verilere bağlandı. Katılık geç çözülünce o verileri azalttık. Mevsimsellikten arındırma çok çalışmayabiliyor. Pandemi sonrası her ayın farklı hikayeleri değişiyor. MA veri üzerinden politikamızın önemli bir parçası olarak bakıyoruz.”

Mayıs enflasyonu beklentilerin altında kaldı

TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2025 enflasyonu, aylık yüzde 1,53 ile piyasada yüzde 2,10 olan beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazda yüzde 35,41’e gerileyen TÜFE’de TCMB’nin yıl sonu tahmini olan yüzde 24’ün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de merak ediliyor.

Prof. Dr. Fatih Özatay, enflasyon verisinin ardında yaptığı sosyal medya paylaşımında, tahmin ve aylık enflasyona yönelik şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Bundan sonra her ay fiyatlar en fazla %1,65 artmalı ki 2025 sonunda enflasyon %29 olsun.”

Mayıs enflasyonu % 1,53, yıllık %35,4 oldu (TÜİK).



TÜİK yeni bir kurumsal kimliğe kavuşturularak bağımsız yapılsaydı kimse "ama İTO Mayıs enflasyonu %2,8" demeyecekti.



Bu veriyi doğru kabul edersek, faiz indirimi mümkün diyebiliriz.

Bundan sonra her ay fiyatlar en fazla %1,65… — Fatih Özatay (@OzatayFatih) June 3, 2025

Ortalamalar ne diyor?

TÜİK’in TÜFE verilerden derlenen bilgilere göre, aylık artışta son 20, 10, 5 ve 3 yılın ortalamalarına bakıldığında enflasyonda yüzde 24 hedefi tutar mı?

Son 20 yıllık ortalamalarda aylık bazda artışla daha düşük seyrederken, ortalama süresi kısaldıkça aylık artışların son yıllarda yüksek olduğu görülüyor.

2018 öncesinde özellikle yaz döneminde aylık enflasyonda düşüşler görülürken, 2022 ve 2023’teki aylık artışların çok yüksek olması son 3 yıllık ortalamayı da yüksek hale getiriyor.

2005’ten bu yana aylık TÜFE artışları ortalamasına göre, yıl sonunda enflasyonda yüzde 18’in altı görülmesi olası olurken, TCMB de tahminlerinde bu seviyeyi bekleniyor. 10 yıllık ortalamalara bakıldığında ise yıl sonunda yüzde 20,55 seviyesinin görülmesi olası olurken, 5 yıllık ortalamalarda yüzde 25, son 3 yılın aylık endeks artışları ortalamasına göre ise TCMB’nin tahmin aralığının üst bant sınırı aşılarak yüzde 29,5 seviyesinde gerçekleşme olabileceği hesaplanıyor.

Bir sürpriz yaşanmaması halinde yıl sonu enflasyonun tahmin aralığı içinde kalacağı öngörülüyor.