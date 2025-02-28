Ekonomistlerin TCMB faiz kararı beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 6 Mart Perşembe günü yapılacak toplantısına ilişkin beklentiler açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesi yönünde oldu.

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Foreks Haber TCMB faiz anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Mart ayı toplantısına ilişkin medyan beklenti faizin yüzde 45,00'ten yüzde 42,50'ye indirileceği yönünde oluştu.

Foreks Haber anketine katılan 23 ekonomistin 22'si gösterge faizin 250 baz puan indirileceğini öngördü. 1 ekonomist ise haftalık repo faizinin yüzde 45,00 seviyesinde sabit bırakılacağı görüşünü savundu.

2025 yıl sonuna ilişkin medyan tahmin yüzde 31,50 seviyesinde oluşurken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ila yüzde 29,00 bandında oluştu. Geçen ayki ankette beklenti yüzde 30,00 seviyesinde gerçekleşirken, beklenti aralığı yüzde 40,00 ile yüzde 27,50 bandında oluşmuştu.

TCMB gösterge faizinin 2026 sonunda ise yüzde 23,00 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Ocak ayı faiz kararı ne olmuştu?

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü.

Ekonomistlerin TÜFE beklentileri yükseldi

Foreks Haber’in anketinde ekonomistler 2025 sonuna ilişkin TÜFE beklentileri yüzde 28,50 artışa işaret etti. Geçen ayki ankette de beklentiler yüzde 28,00 artış yönünde gerçekleşmişti.

2025 yılında 7 faiz indirimi bekleniyor

Ekonomistler 2025 yılında 7 faiz indirimi bekliyor. "2025 yılının kalanında bu ay ile birlikte kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan 10 ekonomistin 8'i "7" yanıtını verirken, 1'i "6", 1'i ise "4" tahmininde bulundu.

Ankette ekonomistler, 2025 yılının ikinci yarısında faiz indirimi adımlarında daralma beklentisini de ortaya koydu.

“Mart ayı için 250 baz puanlık indirime yönelik soru işaretleri var”

Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar, Ocak ayında enflasyonun yüzde 5’i aşmasını takiben şubat ayına ilişkin beklentilerin de yüzde 4’e yakınsaması, piyasalarda Mart ayı toplantısında 250 baz puanlık indirime yönelik soru işaretleri yaratmaya başladığını hatırlatarak, "Ancak, muayene katılım paylarındaki artışın bir kısmında geriye dönük gerçekleştirilen indirim sonrasında şubat enflasyon tahminlerinde 1 baz puana yakın düşüş izliyoruz. Ocak ayı enflasyonunda bir revizyona gidilmeyeceği varsayımı altında, muayene katılım paylarındaki bu indirim ile birlikte Şubat ayı enflasyonunda beklenen yaklaşık 0,6 baz puanlık yukarı yönlü etkinin yerini yaklaşık 0,3 baz puan düşüşe bırakabileceğini hesaplıyoruz" diye konuştu.

“Haziran toplantısı itibariyle indirim hızı azaltılabilir”

Enflasyon beklentilerindeki değişiklik ile birlikte Mart ayına ilişkin 250 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakılacağı tahmin tahmininde bulunan Ekonomist Çınar, "Kurum olarak baz senaryomuz Mart ve Nisan aylarında indirimlere 250 baz puanla devam edileceği, ardından Haziran toplantısı itibariyle indirim hızının azaltılabileceği yönünde."

“Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 30 seviyesinde”

Çınar, faiz indirimlerinin 2025 yılı genelinde süreceğini ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesinde oluşacağı öngörüsünde bulunurken, yıl sonuna ilişkin yüzde 28 seviyesinde bulunan TÜFE ve yüzde 30 seviyesinde bulunan politika faizi beklentileri üzerindeki riskleri yukarı yönlü gördüklerinin de altını çizdi.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 6 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB PPK Faiz Toplantı Takvimi

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