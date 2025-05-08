Sektör temsilcileri, Anneler Günü'nde 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra özel günlerde yaptığı alışverişlerde de artık e-ticaret sitelerini tercih ettiğini belirterek, "Anneler Günü için yapılan internet alışverişlerinde genellikle kuyumculuk sektörü öne çıkıyor. Ayrıca kişisel bakım ve aksesuar kategorisindeki ürünler ile küçük ev aletleri satışlarında da ciddi artış yaşanıyor. Çevrim içi çiçek ve çikolata siparişlerinde de yoğun talep bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşümün ivme kazandığı son dönemde, e-ticaret sektöründeki hareketliliğin istikrarlı bir şekilde artış gösterdiğine işaret eden Çevikoğlu, internetten alışveriş yapma alışkanlıklarının güçlenmesiyle birlikte, tüketicilerin hem ürün çeşitliliğine ulaşımda hem de hızlı ve pratik teslimat süreçlerinde sağlanan kolaylıklar doğrultusunda çevrim içi alışverişe yöneldiğini dile getirdi.

"Anneler Günü'nde 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz"

Çevikoğlu, artan taleple birlikte, e-ticaret platformlarında sunulan ürün çeşitliliğinin önemli ölçüde genişlediğini kaydederek, "Anneler Günü, yılbaşından sonra Türkiye'de en çok hediyelik ürün alışverişi yapılan ikinci gün. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü'ne yönelik etkili kampanyalarla e-ticaret sitelerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Anneler Günü'nde 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz." diye konuştu.

"Ödeme aşamasında SSL sertifikasının varlığına dikkat edilmeli"

Alışveriş yapılacak internet sitesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve belirli güvenlik ile şeffaflık kriterlerini karşılayan e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası'na sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken Çevikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sertifika, güvenli alışveriş deneyimi için önemli bir güven göstergesidir. Ayrıca, alışveriş yapılacak sitenin alan adı (domain) ve uzantısı dikkatlice incelenmeli, sahte veya taklit sitelerden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. Çevrim içi ödeme yapmak istemeyen tüketiciler için ise kapıda ödeme seçeneği, alternatif ve güvenli bir yöntem sunmaktadır. Bu yöntemi kullanmadan önce satıcının kapıda ödeme hizmeti sunup sunmadığı ve iade/iptal koşullarına ilişkin detaylar mutlaka incelenmelidir. Bunlara ek olarak, ödeme aşamasında SSL sertifikasının varlığına dikkat edilmeli, mümkünse 3D Secure gibi ek güvenlik adımları kullanılan ödeme yöntemleri tercih edilmelidir."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli de Anneler Günü döneminde en çok elektronik ev aletleri, mutfak ürünleri, isme özel hediyelik eşyalar satıldığını kaydederek, "Etkinlik programları da son yıllarda en çok satışı yapılan hediye seçenekleri arasında yer alıyor. Tekstil ürünleri, çanta, parfüm ve ayakkabı ise bir klasik olarak her zaman en çok tercih edilenler arasında. Sepet ortalamaları bu dönemde bir önceki haftaya kıyasla en az 2 kat artış gösteriyor." diye konuştu.

İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerektiğine işaret eden Çiğdemli, "Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli." ifadelerini kullandı.

"Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın"

Çiğdemli, telefonla ya da mesajla kredi kartı bilgilerinin kimseye verilmemesi gerektiğini belirterek, sanal kart kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Satın alınacak ürünlerin diğer e-ticaret platformlarındaki fiyatlarına da bakılması gerektiğine dikkati çeken Çiğdemli, şunları kaydetti:

"İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı. Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın. Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın. Her internet bağlantısı, online ödemeler için yeteri kadar güvenli değildir. Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin. Tanınmış bir siteyi gördüğünüzde bile tedbiri elden bırakmayın.

Dolandırıcılar orijinal emsalleriyle neredeyse tamamen özdeş olan sahte web siteleri oluşturabilirler. Gözünüz URL'nin yani adres çubuğunun üzerinde olsun. Sahte siteler, taklit etmeye çalıştıkları resmi sitelerden farklı internet adresleri kullandıkları için kolayca tespit edilebilirler. Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin. Banka ve kredi kartı hesap bakiyelerini kontrol etmek, özellikle normale göre yoğun alışveriş yapılan dönemlerin ardından her zaman iyidir."