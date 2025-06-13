  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomistlerin TCMB faiz beklentisi belli oldu
Takip Et

Ekonomistlerin TCMB faiz beklentisi belli oldu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomistlerin TCMB faiz beklentisi belli oldu
Takip Et

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

Ekonomi
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon değerlendirmesi: 2025’te yüzde 20’li seviyelere gelecek
Cevdet Yılmaz’dan enflasyon değerlendirmesi: 2025’te yüzde 20’li seviyelere gelecek
Edirne'de bereketli hasat: Buğday, üreticisinin yüzünü güldürdü
Edirne'de bereketli hasat: Buğday, üreticisinin yüzünü güldürdü
Vatandaş alışverişte kredi kartına yükleniyor: Nakit çekim geriliyor!
NAKİT ÇEKİM GERİLİYOR
2024 yılında küresel rüzgar kapasite artışı iklim hedeflerinin altında kaldı
2024 yılında küresel rüzgar kapasite artışı iklim hedeflerinin altında kaldı
Kredilerde artış sürüyor: Vatandaşın ihtiyacı öne çıkıyor!
Kredilerde artış sürüyor: Vatandaşın ihtiyacı öne çıkıyor!
Yeni yönetmelik yolda: Doğrudan satışta 30 gün içinde cayma hakkı
Doğrudan satışta 30 gün içinde cayma hakkı