Elektrikli araç şarj istasyonu düzenlemesi: Site ve apartman yönetimlerinin talepleri hızlandı

EN YAKIT'tan yapılan açıklamada, sayıları her geçen gün artan elektrikli otomobillerin site ve apartman otoparklarındaki şarj sorununu çözen düzenlemenin geçtiğimiz günlerde hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, düzenlemenin hemen ardından site ve apartman yönetimlerinden taleplerin hızlanmaya başladığını bildirdi.

Şenses, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararının sektör için çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Daha önce site yönetimlerinde farklı görüşler ve mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan çelişkiler vardı. Belirsizlikler nedeniyle site yönetimlerinde kararsızlıklar yaşanıyordu. Ancak yeni mevzuat ile bu durum netleşti. Mevzuat henüz yeni olsa da şimdiden dönüşler gelmeye başladı. Biz bu süreçten önce de kurulumlar yapıyorduk. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte talepler almaya başladık ve bu talepler hızlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Daha çok büyük toplu konutlardan talepler gelmeye başladığını belirten Şenses, "Elektrikli araç sayısı arttıkça, sitede şarj talebi daha da artacak. Düzenleme, elektrikli araç kullanıcılarını rahatlattı. Bu düzenleme, kullanıcıların evde şarj etme imkânını artıracak." ifadelerini kullandı.

Şenses açıklamasında, şunları kaydetti:

"Sitelerin açık ve kapalı otoparklarına kurulan cihazlar sayesinde site sakinleri daha uygun fiyatlarla şarj imkânı sağlamakta ve anlaşma şartlarına göre siteye bir pay ödenmektedir. Bu durum, sitenin genel giderlerine katkı sağlamaktadır. Bazı sitelerde bu kurulumlar sayesinde halka açık hizmet verilebildiğinden, siteye de ticari bir fayda da sağlanmaktadır. Maliyet, sitenin ihtiyacı olan cihaz gücüne göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca altyapı maliyeti, cihazın kurulacağı alan, güç kaynağına olan mesafe ve kullanılacak malzemeye bağlı olarak değişkenlik arz edebilir."