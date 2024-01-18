Emeklilerin e-Devlet'te gördüğü maaş doğru mu?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günü Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zammı netleştirdi. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yüzde 37,57'lik enflasyon farkına 5 puan ek yapıldı. Yani SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 42,57 zam alacak. Erdoğan en düşük emekli maaşının ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltidiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi. Emekliler ne kadar maaş alacaklarını anlamak için e-Devlet'e girdi. Peki emeklinin e-Devlett'te gördüğü aylık tutarı doğru mu? Emeklinin e-Devlet'te gördüğü rakamın üzerine fark eklenecek mi? Emeklilerin aklına takılan bu sorulara Dr. Öğretim üyesi Okan Güray Bülbül yanıt verdi.

Kanal D Haber'e konuşan Bülbül, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,6'lık zammı kök aylıkları üzerinden alacaklar. Fakat zam sonrası hesaplanan aylık yine 10 bin TL'nin altında kalırsa maaşları 10 bin TL olarak kendilerine ödenecek" ifadelerini kullandı.

e-Devlet'te görünen maaş doğru mu?

Bülbül, konuyla ilgili şunları söyledi: "E-Devlet'e girip Emekli Aylık Bilgisi ekranında maaşlarını görenler yüzde 37,57'lik zamlı halini görecekler. Burada görünen tutar 10 bin TL'nin altında ise yani kök maaşınız ek ödeme ile birlikte 10 binin altında ise yine hesabınıza 10 bin TL yatacak."

Kök aylık sorunsalı...

Dr. Okan Bülbül, "7 bin 15 TL'nin altında kök aylığı olan herkes yeni dönemde 10 bin TL olarak maaş alacak" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bir emeklimizin e-Devlet'te görünen maaşı 13 bin 43 lira, ek ödemesi 521 lira. İkisinin toplamı 13 bin 564 lira. Ancak burada gördüğümüz rakam yüzde 37,57 zam uygulanmış rakamlar. Bu rakamın üzerine yüzde 5 daha eklenecek ve ek zamlı maaş ortaya çıkacak.