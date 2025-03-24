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Emeklilerin zamsız ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. 3 bin lira tutarında ikramiye, tahsis numarasına göre bugünden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bin liralık ikramiye farkları ise Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ayrıca ödenecek.

Haber Merkezi
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Emeklilerin zamsız ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesinde tarih netleşti. 3 bin lira tutarında ikramiye, tahsis numarasına göre emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

Emekliler bu yıl Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira tutarında ikramiye alacak.

Bayram ikramiyeleri ilk etapta 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. İkramiye tutarının yükselmesine yönelik kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından fark tutarlarının ödemesi yapılacak.

Ödeme takvimi belli oldu

SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödemeler üç gün sürecek. Tahsis numarası 17,18,19 olanlar bugün, 20, 21, 22 olanlar yarın, 23, 24, 25 ve 26 olanlar da çarşamba günü ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara ödemeleri 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamında olanlara da ödemeleri 28 Mart tarihinde yapılacak.

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