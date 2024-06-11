Emeklinin otobüs bilmecesi: Yüzde 20 indirim var mı yok mu? Firmalar uygulamıyor, yolcular isyanda

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesi sonrası otobüslerde uygulanmaya başlanan emekliye yüzde 20 indirimli bilet uygulamasına uymayan firmalara emekli başı 2 bin 300 lira para cezası uygulanıyor. Bayram öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde son 10 günde firmalara 1 milyon 21 bin 726 lira para cezası uygulanmasına rağmen bazı firmalar ile yolcular arasında belge eksikliği tartışma yaratıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, “Emeklileri desteklemek lazım ama bunu daha iyileştirmek lazım. 16 milyon emekli var, adam 45 yaşında EYT emeklisi, çalışıyor. Bunlara biraz ayrım yapmak lazım. Bizim için de iyi olur yolcumuz çoğalır” dedi.

"Bilgisayar sistemine emeklilik koyulsun"

Emeklilik belgesi için bilgisayar üzerinden uygulanacak bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirten Özcan, “Öğrendiğimize göre bakanlıklar kendi aralarında bilgisayar sistemine koymak istiyorlar. Bilgisayar sistemine emeklilik koyulmuş olsa emekli olup olmadığını anlayıp bilet verirsin. Belge lazım, adam ‘Ben emekliyim’ diyor, nasıl inanacaksın? Bakanlıklar çalışıyor, problem bayramdan sonra çözülecektir. Sistem kurulunca sektör de emekliler de rahatlar” diye konuştu.

"Firma 'Öyle bir şey yok' dedi"

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan memleketi Sakarya’ya gitmek için bilet alırken firmanın indirim yapmadığını söyleyen Hülya Kan, “Biletler çok pahalı, gelişimiz farklıydı dönüşümüz farklı. Son indirimden de faydalanamadım. Emekli olduğumu söyledim ama ‘öyle bir şey yok’ dediler. Emekliyiz ama faydalanamıyoruz” diye tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan otogardaki farklı firma yetkilileri ise indirimden faydalanmak isteyen kişilerin emeklilik belgesi göstermeleri gerektiğini ve bu uygulamadan sadece emekli olan kişinin faydalanabileceğini belirtti.