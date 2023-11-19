Emekliye 5 bin lira ikramiye: Çiftçiler için 'en azından' formulü

Cumhuriyet’in 100. yılı için emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye hesaplara geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım ayının 15'i itibarıyla 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.

Ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli kapsamına alındığı için bu ikramiyeden faydalanamamış; hemen hemen 1,6 milyon emekli çiftçiyi etkileyen durum rahatsızlık yaratmıştı.

Emekli çiftçiler açısından mağduriyet yaratan bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girdiği öne sürülmüştü. Ankara’dan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, tepkiler yükselmeye devam ediyor.

En azından 250 TL mahsup edilerek ödensin

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Cumhuriyet’e verdiği demeçte, 7 Bin 500 TL emekli maaşı alıp geçinemediği için çalışan düşük gelirli emekliye ikramiye ödenmemesinin vicdanları sızlattığını aktardı.

ÇKS’ye kayıtlı çiftçilerin yılda 250 lira gibi sembolik bir mazot ve gübre desteği aldığını anımsatarak, “ÇKS’ye kayıtlı yüzbinlerce emekli bulunmaktadır. Bu kişilerin en azından 250 TL’nin 5 bin TL’den mahsup edilerek kalan tutarın kendilerine ödenmesi talebi bulunmaktadır” diye konuştu.

Kanun ve uygulamanın kendi içinde haksızlığa yol açtığını belirten Hamzaçebi, taleplerini şöyle dile getirdi: "Kıt kanat geçinmek zorunda olan en alt gelir grubunda bulunan küçük esnaf, sanatkar, köylü ve çiftçiler zor durumda. Yeterli olmamakla beraber 5 bin TL ayrım yapılmadan bütün emeklilere her ay verilmelidir.”