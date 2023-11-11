Emekliye 5 bin lira ikramiye ödemesi bugün başlıyor: Hangi emekli, ne zaman ikramiye alacak?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödemesi bugün başlıyor.

Alınan bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara bugün; 20, 21 ve 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 13 Kasım'da, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 14 Kasım'da ödemeleri gerçekleştirilecek.