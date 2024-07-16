En düşük emekli maaşı ne kadar 2024? Yeni rakam ortaya çıktı! İşte 2024 en düşük emekli maaşı...

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2204? Türkiye İstatistik Kurumu'nun 6 aylık enflasyon oranlarını açıklamasından sonra emeklilere verilen zam da yüzde 24,73 olmuştu. Ancak bu zam oranı kök maaşı 7500 TL, 8000 TL olan emekliler için hiçbir şey ifade etmedi. Dolayısıyla gelen tepkiler de harekete geçirdi ve en düşük emekliği aylığı için yeniden çalışmalar yapıldı. En düşük emekli maaşı raporı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu ve son rakam kabul edildi. Peki 2024 güncel en düşük emekli maaşı kaç para oldu, en düşük emekli maaşı 2024 ne kadar? İşte 2024 son zamlı en düşük emekli aylığı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2024?

Son dakika haberi... AK Parti kurmayları, uzun süredir kamuoyunda tartışılan vergi paketine son şeklini verdi. Rapor Erdoğan'a sunuldu, Cumhurbaşkanı kararını verdi. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.

MASADAKİ FORMÜLLERE EKONOMİM ULAŞMIŞTI

Ekonomim yazarı Besti Karalar ulaştığı kulis bilgisinde, "En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması seçeneklerden birisi. Bu seçenekte olursa aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL. Yıllık maliyeti ise 60 ile 64 milyar TL’yi bulması bekleniyor." görüşünü belirtmişti.

KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş, çalışanların temel ücretidir ve genellikle ek ödemeler, ikramiyeler veya primler gibi yan haklar dahil edilmeden belirlenir. Bu maaş, çalışanın pozisyonu, deneyimi ve eğitim düzeyi gibi faktörlere dayanarak işveren tarafından belirlenir ve çalışanın SGK primleri ve vergileri bu tutar üzerinden hesaplanır.