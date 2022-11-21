Endeksin çok gerisinde kalmış BİST-100 hisseleri

Barış ERKAYA

Dünya gazetesinde görmeye alıştığınız borsa ve hisse senetleriyle ilgili Borsa Analiz sayfamızı bundan sonra daha heyecanlı ve yine yatırımcıların cebine hitap edecek detaylarla dolu olarak Nasıl Bir EKONOMİ gazetesinde devam ettireceğiz.

O halde bir önceki analizimizde kaldığımı yerden sürdürelim. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinin değerleme rasyolarında sektörüne göre en ucuz kalmış olanlarını analiz etmiştik. İlerleyen dönemlerde yaşanma olasılığı yüksek kâr realizasyonlarının da bu türden, yani daha ucuz kalmış olan hisselerde alım fırsatları yaratabileceğine dikkat çekmiştik. Nitekim geçen hafta bu kar satışlarından küçük bir örnek gördük. Bu türden realizasyonların devamını görmemiz kaçınılmaz. Fakat Kur Korumalı Mevduatın da getirisiz döneme girmesiyle borsaya akabilecek ekstra yatırımcıların yükselişin daha uzun soluğa gidişi için depoya benzin taşıyanlar olacağı düşünülüyor. Elbette riskleri de kulak arkası etmedikleri ve aşırı yükselmiş olan hisse senetlerine yapışıp sonsuz bir astronomik getiriyi sürdüreceği inancına saplanmadıkları sürece.

İşte tam bu noktada belki de borsaya yeni girmeyi planlayan yatırımcıların işini kolaylaştıracak verilerden bahsetmekte fayda var. Öyle ya, ilk kez hisse senedi yatırımı yapacaksınız. Peki o zaman hangi hisseleri alacaksınız.

Şimdi yeni cephaneleri ortaya dökelim.

Öncelikle Borsa İstanbul’un geldiği durumdan başlarsak…

BİST-100 endeksinin aslında TL bazlı büyük rallisine başladığını düşünebileceğimiz en dikkat çekici tarih 2021 yılının ekim aylarıydı. 6 Ekim 2021’de endeksin 1372 puan seviyelerinden başlayan yükselişinde 4 bin puanın üzerine çıkış, bu ayın hemen ilk gününde oldu. Yani BİST-100 endeksi TL bazında bakıldığında yaklaşık olarak son 1 yılda 3.5 katına ulaştığı bir yolculuk gerçekleştirdi.

Getiride BİST-100’e yaklaşamamış hisseler

Bazı hisseler bu getirinin misli misli üzerinde performanslar sergileyerek son birkaç ayın da en çok tartışılan hisseleri oldu: Sasa, Kontrolmatik, Hektaş gibi örnekler bugünlerde en çok tartışılanlar arasında.

Fakat BİST-100 bu seviyelere geldi diye sanılmasın ki tüm BİST-100 hisseleri buna yaklaşan bir performans sergiledi. Tam tersine BİST- 100’ün 13 ayda yüzde 248 getirisinin yanına bile yaklaşamamış hisseler var.

Analizleri yaparken hep dolar veya TL bazında getiriler üzerinde yapıyoruz. Halbuki Borsa İstanbul’da BİST-100 hisselerinin seanslardaki hareketlerini yakından izleyenler fark edecektir, birçok BİST-100 hissesi aslında seans için düzeltmelerle yani seans içi kâr realizasyonlarıyla yoluna devam ediyor. Bazen endeks yeni bir yükseliş veya tarihi zirve rekoru kırarken o seanslarda bazı BİST-100 hisselerinin ekside kapattığına bile şahit olabiliyoruz. Bu da BİST-100’ün performansına göre bazı hisse senetlerinin ucuz kaldığı anlamına geliyor. Elbette bunun bazı mantıklı açıklamaları da var. Fakat bazı öyle hisseler var ki hem finansal performansı güçlü hem de hisse performansı BİST-100’ün çok gerisinde kalmış olabiliyor. İşte uzmanlara göre borsaya hem yeni girenler hem de hisse portföyünü değiştirmek isteyenler açısından yüksek fırsat ve daha düşük risk bu hisse senetlerinde.

Biz de BİST-100 endeksine dahil tüm hisse senetlerinin BİST-100 endeksine oranla performanslarını analiz ettik.

Zayıf performansı sebebi önemli

BİST-10’e göre zayıf performans sergileyen şirketlerin arasında halen zararda olanlar, satış performansı düşenler, içinde bulunduğu sektörün düşük beklentileri bulunanlar da var. Fakat sektöründe beklentiler çok yüksek olmasına rağmen hisse performansı çok çok gerilerde kalmış olanlar da. Perakende sektörü, gıda, yazılım ve dayanıklı tüketim, ihracatçı olan şirketlerdeki beklentiler hiçbir zaman kötüye gitmiş değil. Teknoloji ve iletişim sektörleri de yüksek beklentilere sahip diğer sektörler. Öte yandan BİST-100 endeksinin 5-6 katı daha yüksek getiri performansı sağlayan şirketler de listeye tam tersinden baktığımızda karşımıza çıkıyor. Uzmanlara göre burada da risk ağırlığı potansiyele göre biraz daha fazla ağır basıyor. Endekse göre yüksek performansa sahip endeks hisseleri arasında havacılık, yenilenebilir enerji, yeni teknoloji şirketleri, gübre, bankacılık sektörlerine dahil birçok şirket yer alıyor.