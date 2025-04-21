Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Petrol ve doğalgaz aramada yeni bir aşamaya geçiyoruz

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Bu kapsamda Mart’da ABD’de bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Alpaslan Bayraktar, 2025 yılı içinde değerlendirme süreci ve sondaja başlanacağını belirtti.

Bunun Türk petrol ve gaz aramacılığında yeni bir aşama olduğunu ifade eden Bayraktar, “Diyarbakır’da petrol, Trakya’da gaz prospektinin olduğu, yani potansiyelinin olduğu bir arama programı üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’deki üretim ve arama faaliyetlei yanında dışarda da aktif olacaklarını söyleyen Bayraktar, ilk hedefin hâlen üretim ve operasyonların bulunduğu Azerbaycan ve Hazar coğrafyası olduğunu kaydetti. Irak ve Rusya’da da faaliyetlerin olduğunu hatırlatan Bayraktar, Somali’de ise off-shore yanı sıra karada da 3 blok ilave ettiklerini söyledi.

Pakistan’da da devlet şirketiyle off-shore arama yapmak üzere anlaşma imzalandığı bilgisini veren Bayraktar, “Bu ülkelerin Türkiye’ye olan ilgisi evet ikili iş birliğimizin, üst düzeydeki iş birliğinin ve uyumun katkısı var. Ama Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği off-shore kabiliyeti, yani denizlerde arama ve üretim kabiliyeti onları da açıkçası bu anlamda etkiliyor ve bu anlaşmaların gerisinde böyle bir teknik ve ticari bir motivasyon da var” dedi.

Bakan Bayraktar, Bulgaristan’da denizde arama için anlaşma imzalanacağını, Macar MAL şirketiyle de hem ülkede hem de Macaristan dışında stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Bayraktar, hedef ülkelerden birisinin de Türkmenistan olduğunu, Libya ile de yeni anlaşmaların kamuoyuna duyurulacağı bir sürecin beklediğini söyledi.