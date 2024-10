Enflasyonda düşüşün anahtarı vatandaşın elinde mi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Eylül ayı enflasyonu yüzde 49,38 açıklandı. Uzun zaman sonra yüzde 50 seviyesinde olan TCMB’nin politika faizinin altına inen enflasyonda yeni bir tartışma başladı: Reel faiz!

Financial Times ve aslında tüm medyanın daha anlaşılır olması için politika faizi ve enflasyonu baz aldığı grafikler ekonomistlerin hedefine yerleşti.

“Türkiye'nin enflasyon oranı, bir yıldan uzun bir süreden sonra ilk kez yüzde 50’nin altına düştü. Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarının fiyat artışlarını yavaşlatmada başarılı olduğunu gösteriyor” denilen haberde, kullanılan grafikten yola çıkan ekonomistler, bu karşılaştırmanın doğru olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu.

