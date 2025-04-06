BOTAŞ fırınlara yüzde 21 zam yaptı: Türkiye genelinde ekmeğe zam kapıda!

Enerji fiyatlarına bir zam daha geldi. BOTAŞ, fırınlara sağlanan doğalgazın birim fiyatını 8,54 TL'den 10,39 TL'ye yükselterek yüzde 21,59'luk bir artış yaptı. Bu zammın önümüzdeki haftalarda ekmek fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İstanbul Fırıncılar Odası, ocak ayında 200 gram ekmeği 12,5 TL olarak belirlemişti, ancak birçok fırın 15 TL'den satış yapıyordu. Sözcü'nün haberine göre, yeni gaz zammıyla birlikte ekmek fiyatlarının resmi olarak 15 TL'ye çıkması öngörülüyor.

"Maliyetler dayanılmaz seviyede, fiyat artışı kaçınılmaz"

Hükümet, 5 Nisan'dan itibaren elektriğe yüzde 25, sanayicinin kullandığı doğalgaza da yüzde 20 zam yapmıştı. Artan enerji maliyetlerinin, ekmeğin yanı sıra birçok temel ürüne de zam olarak dönmesi bekleniyor.

Ekmek fiyatlarındaki artışın, özellikle dar gelirlileri vuracağı, enerji zamlarınin ise enflasyonu daha da körükleyeceği konuşuluyor.

Fırıncılar, "Maliyetler dayanılmaz seviyede, fiyat artışı kaçınılmaz" açıklaması yaparken, vatandaşlar ise "Ekmeğe bile zam geldi, nasıl geçineceğiz?" diye soruyor.