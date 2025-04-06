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Üsküdar Belediyesi, 4 ilçedeki arsalarını satışa çıkardı

Üsküdar Belediyesi, Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli ve Şile’deki arsalarını ihaleyle satışa çıkardı. Kapalı zarf usulü ihaleyle satılacak arsaların en ucuzu Çekmeköy’de. Belediye, 562 metrekarelik arsaya 25 milyon TL muhammen satış bedeli belirledi.

Haber Merkezi
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Üsküdar Belediyesi, 4 ilçedeki arsalarını satışa çıkardı
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Üsküdar Belediyesi’nin 17 Nisan Perşembe günü belediye encümen salonunda kapalı zarf usulüyle satacağı 4 arsa için Resmi Gazete’de ilan yayınlandı. 

Satışa çıkartılacak ilk arsa Çekmeköy merkezde yer alıyor. 562 metrekarelik arsada konut imarı bulunuyor. Belediye arsa için muhammen bedel olarak 25 milyon TL belirledi.

Öncelik hisse ortaklarında

Üsküdar Belediyesi’nin satışa çıkarttığı ikinci arsa Kartal Yakacık’ta. 2 bin 869 metrekare büyüklüğündeki konut imarlı arsanın 1786 metrekaresi belediyeye ait. 66 milyon 100 bin TL muhammen bedel belirlenen arsada teklif önceliği, arsadaki diğer hissedarlarda bulunuyor.

En büyük arsa Şile'de

Belediyenin diğer satışa çıkarttığı arsalar ise Şile’nin Balibey ve Sultangazi’nin Battalgazi Mahallesi’nde.

En büyük arsa 9 bin 360 metrekare ile Şile’deki Konut imarlı arsa için belirlenen muhammen bedel 93 milyon 750 bin TL. Sultangazi’deki arsa ise 2 bin 320 metrekare. Belediye, bu arsa için ise 35 milyon 965 bin TL muhammen bedel belirledi.

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