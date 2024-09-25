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Prof. Dr. Hakan Kara'dan, Merkez Bankası'na: Halkı ikna etmeden olmaz!

TCMB’nin yayımladığı sektörel enflasyon beklentilerindeki tablo, sınırlı gerileme gösterdi. Eski Başekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası’nın enerjisinin finansal alana yoğunlaştırdığını ancak asıl ikna edilmesi gerekenin halk olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara'dan, Merkez Bankası'na: Halkı ikna etmeden olmaz!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Geçen aylarda gündemin önemli maddelerinden olan beklentiler, TCMB yönetimi tarafından da yakından izleniyor.

Enflasyon Raporu sunumu ve öncesinde röportajında da başkan yardımcılarından Cevdet Akçay beklentiler konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu.

Beklentilerde Akçay, pandemi sonrasında özellikle Türkiye gibi enflasyon şoklarına yüksek oranlarda yakalanmış ülkelerde karamsarlığın yüksek olduğuna ve hanehalklarının beklentilerinde bunun daha uzun sürede iyileşme gösterdiğine değinmişti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da aynı toplantıda konuşmasında, “Beklentilerden ziyade seyre bakıyoruz” demişti.

Beklentilerde iyileşme sınırlı kaldı

Açıklanan sektörel enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları TCMB’nin tahminlerine paralel ilerlerken, reel sektörde ve hanehalklarında 12 ay sonrasında enflasyon beklentileri, gerilese de katlayarak ilerlediği görüldü.

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“İkna edilmesi gereken halk”

TCMB eski Başekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara, beklentilere yönelik yaptığı değerlendirmede, geleceğe yönelik çıpalamanın profesyonellerden ziyade iş dünyası ve özellikle halktan geçtiğini paylaşımında şu sözlerle belirtti:

“Ekonomi yönetimi enerjisini en çok finansal kesimi (piyasa, yurt dışı) ikna etmek için harcıyor. Oysa öncelikli olarak ikna edilmesi gerekenler yurt içi firmalar ve hanehalkı.”

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