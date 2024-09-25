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Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5'ye, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1'e, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6'ya geriledi.

Haber Merkezi
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Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anket sonuçları, hanehalkının enflasyon beklentilerinin gerilediğini gösterirken, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonucunu yayımladı.

Buna göre, 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

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