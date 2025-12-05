Enflasyondaki yüzde 1 düşüş emekli aylıklarını 3.3 milyar lira azaltacak

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye’deki memur emeklileri dahil toplam emekli sayısı 16 milyon 426 bin 746 kişi ve bunlara ödenen aylık tutarı toplamda 334 milyar liraya ulaşıyor. Bir başka ifade ile enflasyonun 1 puan düşmesi, bunların aylıklarının yüzde 1 daha azalması anlamına geliyor. Kamudan çıkacak parada ise aylık 3.4 milyar, yıllık 40 milyar lira azalma olarak hesaplanıyor.

Milyonlarca emeklinin 2026 yılında alacakları enflasyon farkları için tüm gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) gelecek yıl ocak ayında açıklayacağı Aralık ayı enflasyonuna çevrilmiş durumda. Kasım enflasyonunun aylık bazda yüzde 0.87 olarak açıklanması üzerine 5 aylık birikimli enflasyon farkı de yüzde 11.2 seviyesine ulaştı. Aralık ayında da enflasyon yüzde 1 civarında gelirse yıllık enflasyon yüzde 31 seviyesinde kalacak. Bu durumda emekli aylıklarına doğrudan yansıtılacak yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 12.3 olacak.

Emeklilere aylık ödeme 334.4 milyar lira

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye’de emekli aylığı alan kişi sayısı 16 milyon 953 bin kişi oldu. Kurumunu ödediği emekli aylığı ise Eylül itibarıyla 334 milyar 464 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bu kapsamda sayıları 11 milyon 484 bin kişi olan işçi emeklilerine 227 milyar 511 milyon lira, 2 milyon 516 bin olan BAĞ-KUR emeklisine 43 milyar 629 milyon lira, 2 milyon 552 bin olan memur emeklisine ise 63 milyar 324 milyon lira ödendi.

Ortalama aylık 20 bin 327 lira

SGK istatistiklerine göre Türkiye’de ortalama emekli aylığı 20 bin 327 lira olarak hesaplandı. Buna göre ortalama işçi emeklisi aylığı 19 bin 811 lira, BAĞ-KUR emekli aylığı 17 bin 340 lira, memur emekli aylığı ise 024 bin 813 lira seviyesinde.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına yönelik tartışmalar sürerken, SGK istatistikleri enflasyondaki her 1 puanlık değişimin bütçeye oldukça yüksek tutarda etki yarattığını gösteriyor. Başka bir ifade ile enflasyondaki her 1 puanlık artış 2026 yılında Hazine’nin kasasından aylık olarak çıkacak parayı 3,34 milyar lira artıracak.

EYT’den bu yana emekli sayısı 4 milyon arttı

Öte yandan kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2023 yılından bu yana emekli aylığı ödenen kişi sayısında toplam 4 milyon 98 bin 64 kişilik artış oldu. Bunun büyük bölümü düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2023 yılında gerçekleşti. 2023’te 2 milyon 484 bin 335 kişi emekli aylığı aylık almaya başlarken, 2024’te 1 milyon 27 bin 86 kişi emekli oldu. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde ise emekli olan sayısı 587 bin 223 kişi arttı.