Engellilerin ÖTV'siz araç alımında yeni dönem: Yüzde 40 yerlilik şartı

TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle malul ve engellilerin araç alımına ilişkin düzenleme yapılmış ve malul - engellilerin ÖTV'siz araç alımı için yüzde 20 yerlilik şartı getirilmişti. Fakat Cumhurbaşkanı'na bu istisnanın uygulanmasında değişiklik yapma hakkı da verilmişti. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bu yetki kullanıldı ve ÖTV'siz araç alımı konusunda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Bakanlık yetkilileri, Kararın, yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını bildirdi.