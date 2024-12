Kamu konutları için 2025 yılı lojman aylık kira bedelleri belirlendi: Lojman kiralarına yüzde 44 zam

Takip Et

Resmi Gazete'nin 26 Aralık 2024 tarihli sayısında yer alan tebliğe göre 2024 yılında yurtiçinde bulunan kamu konutlarında kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekare başına 5,66 TL olan aylık kira bedeli 8.15 TL'ye, kalorifersiz konutlarda 8.85 TL olan metrekare başına aylık kira bedeli 12.74 TL'ye, kaloriferli konutlarda 11.61 TL olan metrekare başına aylık kira bedeli 2025 yılında 16.71 TL'ye yükseltildi.

Cnbc-e'de yer alan habere göre kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınan 1,36 TL/m² ilave kira bedeli 1,96 TL/m²'ye çıkarıldı.

Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için; elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,58 TL/m² ilave kira bedeli 3.71 TL/m²'ye, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,24 TL/m² ilave kira bedeli 3,22 TL/m²'ye, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,81 TL/m² ilave kira bedeli 6,92 TL/m²'ye yükseldi.

Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 1,2 TL/m² olan ilave kira bedeli de 1,73 TL/m²'ye yükseltildi.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlarda yeni bedeller açıklandı

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda tahsil edilen her bir metrekare için 4,64 TL/m²'lik yakıt bedeli 6,68 TL/m²'ye, yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak tahsil edilen her bir metrekare başına 0,54 TL/m²'lik ödeme de 0,78 TL/m²'ye çıktı.