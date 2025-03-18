ETKİNLİK-SEN’den “düğünlerdeki yüzde 20 KDV yüzde 10’a düşürülsün” çağrısı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde (KGC) basın mensuplarıyla bir araya gelen Ali Koray Özandaç, 2025 yılının aile yılı ilan edilmesiyle birlikte, düğünlerinde desteklenmesinin hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar için önemine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuyu basın mensupları aracılığıyla gündeme getirerek talep dalgası oluşturmak istediklerini paylaşan Ali Koray Özandaç, “2025 yılının aile yılı olması dolayısıyla, bizleri bir araya getiren örf ve adetlerimizin önemli unsurlarından olan bilhassa düğünlerimizin azalması bizim çok dikkatimizi çekiyor. Nikâhtan evlenmeler, düğün sayılarının azalması, düğün olsa bile daha az kişinin katılımıyla organizasyonların yapıldığını görüyoruz. Bunlar bizim sektörümüze yara vuruyor. En büyük sıkıntımız yüksek gıda enflasyonu, yüksek kiralar ve yüksek KDV oranı” dedi.

Düğünün sadece yüzde 10’luk eğlence kısmı için yüzde 20 KDV ödeniyor

Düğünlerdeki yüzde 20 KDV oranının sebebinin, düğün ve eğlence sektörlerinin birbirine karıştırılmasından kaynaklandığının da altını çizen ETKİNLİK-SEN Başkanı Özandaç, “Eğlence ve düğün sektörü aynı şekilde değerlendirilmemeli. Düğünün sadece yüzde 10’luk kısmı sanatsal eğlence ve müziğe dayalıdır. Geri kalan kısmı gıdaya dayalıdır. Ancak düğünde tek fatura kesiyoruz. Düğündeki o tek kalemdeki yüzde 10’luk kısım yüzünden, tüm organizasyona yüzde 20 KDV ödüyoruz. Bu da vatandaşa ve işletmelerimize ağır geliyor. Dolayısıyla bunun ayrılması ve ayrı ayrı faturalandırılması gerekiyor. Sektörümüzde gıda maliyetinde yüzde 1 gibi bir girdi varken, düğün yapan insanlara, ‘sen bunun tamamını yüzde 20 olarak ödeyeceksin’ dediğimizde ya vergiden kaçınmalar ortaya çıkıyor, ya merdiven altı dediğimiz organizasyonlar yapılıyor ya da insanlar düğünden tamamen vazgeçiyor. Eğer KDV düşürülürse insanlarda vergiden kaçınmaz, düğün organizasyonları artar ve bu sayede vergi geliri de artar” diye konuştu.

Düğünlerin azalmasının sektör için de kanayan yara haline geldiğinin altını çizen Özandaç, “Bu durum sektörümüzün kanayan yarası haline geldi. Cumhurbaşkanımız 2025’i aile yılı ilan etti. Bunda çeşitli sebepler ve faktörler var. Bunun için bir takım etkinlikler başladı. Bizde ETKİNLİK-SEN olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak projelerle bu çalışmalara destek oluyoruz. Aile yılı bizim için de bir fırsat. KDV’nin düşürülmesini istiyoruz. Bu konuyu dillendirmeyi ve yoğun bir talep dalgası oluşturmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.