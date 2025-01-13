Euro, dolar karşısında 26 ayın en düşüğünde

CNBC-e'nin haberine göre dolar, ABD ekonomisinin diğer ekonomilerden daha güçlü olduğuna işaret eden tarım dışı istihdam verilerinin ardından haftaya kazanımlarını koruyarak başladı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,22 artışla 109,91 seviyesine yükseldi ve Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yakın seyretti.

Euro/dolar paritesi 26 ayın en düşük seviyesine geriledi

Euro, dolar karşısında 1,0208 ile 11 Kasım 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Sterlin, yükselen borçlanma maliyetleri ve İngiltere'nin mali durumu hakkında devam eden endişelerle dolar karşısında 1,2138 ile 14 ayın dip seviyesine indi.

Dolar, yen karşısında değer kaybetti

Öte yandan dolar, yen karşısında ise yüzde 0.18 düşüşle 157,4 seviyesinde işlem gördü. Japonya Merkez Bankası (BOJ) yetkililerinin bu ayki politika toplantısında faiz oranlarını yeniden artırmaya zemin hazırlayacak şekilde enflasyon tahminlerini yükseltebilecekleri yönünde haberlerin ardından yendeki düşüş hafifledi.