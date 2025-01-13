  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Euro, dolar karşısında 26 ayın en düşüğünde
Takip Et

Euro, dolar karşısında 26 ayın en düşüğünde

Doların güçlü seyri sürerken Euro, dolar karşısında 1,0208 ile 11 Kasım 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro, dolar karşısında 26 ayın en düşüğünde
Takip Et

CNBC-e'nin haberine göre dolar, ABD ekonomisinin diğer ekonomilerden daha güçlü olduğuna işaret eden tarım dışı istihdam verilerinin ardından haftaya kazanımlarını koruyarak başladı.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,22 artışla 109,91 seviyesine yükseldi ve Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye yakın seyretti.

Euro/dolar paritesi 26 ayın en düşük seviyesine geriledi

Euro, dolar karşısında 1,0208 ile 11 Kasım 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Sterlin, yükselen borçlanma maliyetleri ve İngiltere'nin mali durumu hakkında devam eden endişelerle dolar karşısında 1,2138 ile 14 ayın dip seviyesine indi.

Dolar, yen karşısında değer kaybetti

Öte yandan dolar, yen karşısında ise yüzde 0.18 düşüşle 157,4 seviyesinde işlem gördü. Japonya Merkez Bankası (BOJ) yetkililerinin bu ayki politika toplantısında faiz oranlarını yeniden artırmaya zemin hazırlayacak şekilde enflasyon tahminlerini yükseltebilecekleri yönünde haberlerin ardından yendeki düşüş hafifledi.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladıBorsa Haberleri
Fed faiz indirimlerinde dev kurumlar ayrıştıFed faiz indirimlerinde dev kurumlar ayrıştıKüresel Ekonomi
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirde başladıKüresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirde başladıEkonomi

 

Ekonomi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, belediyelerin SGK borcunu açıkladı
Belediyelerin SGK borcunu ne kadar?
Türksat GES, 6 ayda 25 milyon lira tasarruf sağladı
Türksat GES, 6 ayda 25 milyon lira tasarruf sağladı
Son dakika... Cari denge 6 ay sonra açık verdi
Cari denge 6 ay sonra açık verdi
Barınma krizi büyüyor: Site aidat ücretleri kirayla yarışıyor
Site aidat ücretleri kirayla yarışıyor!
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirde başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif seyirde başladı
Yüksek Hızlı Tren biletlerine yeni yıl zammı!
Yüksek Hızlı Tren biletlerine yeni yıl zammı!