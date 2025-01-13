Fed faiz indirimlerinde dev kurumlar ayrıştı

Bank of America analistlerine göre, son istihdam raporu beklenenden daha güçlü bir ekonomi ve işgücü piyasası ortaya koyduğu için Fed’in faiz indirim döngüsü çoktan sona erdi.

Bu düşüş görüşü, Çalışma Bakanlığı'nın Kasım ayında 212.000 olan bordroların geçen ay 256.000 arttığını ve 155.000'lik tahminin çok üzerinde olduğunu bildirmesinin ardından geldi. İşsizlik oranı da beklentileri aşarak yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

BofA, "Dirençli bir işgücü piyasası göz önüne alındığında, artık Fed kesinti döngüsünün sona erdiğini düşünüyoruz," tahmininde bulundu. "Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor ve riskler yukarı yönlü. Ekonomik faaliyet sağlam. Ek gevşeme için çok az neden görüyoruz" dedi.

Aslında, BofA sadece faiz indirimlerinin bitmediğini, çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun yıllık yüzde 3'ü aşması ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselmeye başlaması durumunda "konuşmanın artırımlara geçmesi gerektiğini" ekledi.

Bu, Fed'in 2020'den bu yana ilk kez faizleri düşürdüğü ve 2025'e kadar uzanacağı düşünülen bir gevşeme döngüsünü başlattığı Eylül ayından keskin bir geri dönüşe işaret ediyor.

Barclays'e göre Fed sadece bir faiz indirimi yapacak

Çin Merkez Bankası, yuan, hisse senetleri ve tahvil getirilerindeki düşüş karşısında zor bir durumda. Barclays ekonomistleri, PBOC'nin ekonomiyi desteklemek ve deflasyonla mücadele etmek için Eylül ayından bu yana önemli ölçüde parasal gevşemeye yöneldiğini, ancak kötüleşen yatırımcı duyarlılığı ve dramatik satışlar ışığında RMB varlıklarını koruma yetkileri tarafından kısıtlandığını söyledi.

Aralık ayındaki “ılımlı gevşek” para politikasına geçiş ileride gevşemeye işaret etse de Barclays, CNY baskı altında kaldığı sürece politika faizinde indirim ihtimalinin azaldığını düşünüyor.

PBOC faizleri ve zorunlu karşılık oranlarını “uygun bir zamanda” düşürmeyi planlıyor ve Barclays bunun USD'nin yumuşak olduğu bir döneme işaret ettiğini düşünüyor.

Barclays'in ABD ekonomi ekibi, ABD-Çin arasındaki faiz farkının devam edeceğini ve CNY'nin baskı altında kalacağını öne sürerek Fed tahminini haziran ayında bir faiz indirimi olarak değiştirdi.