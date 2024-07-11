Eurobond ihracına 4 kat talep geldi

Hazine 8 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 1.75 milyar dolar borçlanırken, 2024 yılında yurt dışı piyasalardan yaptığı borçlanma miktarı yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı.

İhracı önceki akşam tamamlanan 17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin getirisi yüzde 7,3, kupon oranı yüzde 7.125 oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tahvile ihraç tutarının dört katına yakın talep geldi.

Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Ortadoğu, yüzde 4'ü Türkiye, yüzde 3'ü Asya ülkelerinden yatırımcılara satıldı. Hazine bu yılki uluslararası piyasalardan borçlanma programı kapsamında şubatta 3 milyar dolar 10 yıl vadeli, martta 2 milyar Euro 6 yıl vadeli tahvil ihraç etmişti.

Öte yandan Erdemir, yurt dışı piyasalarda dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için bankalara yetki verdi. Erdemir ihraç için Merrill Lynch, Citigroup, BNP Paribas, BBVA, Societe Generale ve Emirates NBD Bank'ı yetkilendirdi.