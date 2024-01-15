Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından evde bakım maaşı olarak bilinen engelli sosyal yardım ödemesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Ülkemizde 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret tutarı kadar arttı. İşte, evde bakım maaşının 2024 zamlı ödeme miktarı...

Evde bakım maaşı ne kadar?

Engellilerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan, aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasının ve güçlenmesinin önemine vurgu yapan Göktaş, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Geçen sene toplam 116,2 milyar lira “Evde Bakım Yardımı” yaptıklarını dile getiren Bakan Göktaş, “Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza Evde Bakım Yardımı yapıyoruz. Bu yılın ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık” dedi.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını belirtti.

SED’e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.