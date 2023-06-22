Faiz kararı öncesi dolar ve euro kaç lira?
Dövizde yatay seyir sürüyor. 22 Haziran 2023 güncel dolar, euro fiyatları...
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Kritik Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi dolar/TL kuru sakin seyrini sürdürüyor. Kur dünkü değerinden biraz düşerek 23.5370 lira seviyelerinde bulunuyor.
Dolar/TL tarihi zirvesini, geçtiğimiz salı 23,80 TL'ye yükselerek görmüştü.
Euro ise yüzde 0,13 artışla 25,86 liraya çıktı. Euro/TL, rekor seviyesini 15 Haziran’da 26,04 görmüştü.
Saat 10.45 itibariyle;
1 ABD doları 23,5372 TL,
1 euro 25,8645 TL seviyesinde bulunuyor.