Faiz kararı toplantısı azaldı! Ekonomistler yorumladı: Ne anlama geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 2024 yılının son faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesinde akşam saatlerinde TCMB’nin 2025 Yılı Para Politikası Metni açıklandı.

2025 yılına yönelik yol haritası niteliği taşıyan metinde, en çok dikkat çekenlerden biri Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısında azalış oldu. Her ay yapılan PPK toplantılarının gelecek yıl yaklaşık 1,5 aya tekabül eden şekilde 8 kez yapılacağı görüldü.

Henüz toplantı tarihleri net değil, 5 iş günü içinde açıklanacak. 2025 yılında faiz indirimlerinin sıklaşması beklenirken, bunun ne anlama geldiği de merak edildi.

Toplantılar geçmişte de azalmıştı

TCMB PPK, teamüllere göre her ay toplanarak faiz kararını açıklar. Dönemin şartlarına bağlı olarak bazı dönemlerde olağanüstü toplantılar da yapılarak faiz artırımı ya da indirimine gidilebilir. Geçmişte de bunun örnekleri oldu.

2017 yılında da toplantı sayısının 8’e düşürülmesine karar verilmiş, 2017’de 8, 2018’de (bir ara toplantı ile) 9 ve 2019’da da 8 toplantı yapılmıştı. 2020 yılında yeniden eski düzene dönülerek her ay toplantı kararı alınmıştı.

TCMB, 2025 için de 8 toplantı kararı aldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere ya da Japonya gibi majör merkez bankaları da yılda 8 toplantı yapıyor. Ancak çoğunun 2025 takvimi, hatta Fed'in 2026 takvimi şimdiden belirlendi.

Toplantıların azalması ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Hakan Kara, toplantı sayısının düşürülmesine yönelik faiz indirimlerine işaret ederek şu yorumu yaptı:

“Yarın Merkez Bankasından sınırlı bir faiz indirimi bekliyordum fakat biraz önce 2025’te 12 değil 8 toplantı yapılacağını açıkladılar. Bu durumda yarın daha fazla indirim yapılma olasılığı arttı. Bu tür duyuruların son anda gelmesi iletişim açısından soru işaretleri yaratıyor.”

Prof. Dr. Emre Alkin de Kara’nın paylaşımına “Eyvah eyvah” diyerek yorum yaptı.

“Temkinli hareket etmek için bir formül bulunmuş gibi”

Kara’nın paylaşımına bir yorum da Emrah Gürelli’den geldi. Yorumunda Gürelli, faiz indiriminde yılın ilk aylarında enflasyondaki yükselişin hızlı olabileceği beklentisiyle “temkin” nedeniyle toplantı sayısının düşürülmesi önlemine gidilmesinin mümkün olabileceğini şu sözlerle belirtti:

“Hakan Bey bu ay faiz indirdikten sonra ocak ayı enflasyonunu görmeden tekrar faiz indirmek sorunlu olacak, aynı şey Şubat içinde geçerli. Malum enflasyonun en yüksek geldiği aylar. Temkinli hareket etmek için bir formül bulunmuş gibi, yılın son haftasında ilan edilmesi çok anormal değil sanki. Siz de haklısınız ama işte.”

Umarım bu değişikliği bahsettiğiniz nedenle yapmamışlardır. Başlayınca duramama gibi bir gerekçe pek kabul edilebilir bir mazeret değil. Ocak’ta pas geçmek gibi bir seçenek var zira. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 25, 2024

“Ocak ve şubat aylarını pas geçmesi büyük olasılık”

Ömer Rıfat Gencal, gelecek yıl 8 toplantı olmasının önemli olduğunu ve 2025’in ilk aylarında faiz indirimin pas geçilmesinin mümkün olduğunu şu paylaşımıyla belirtti:

“TCMB 2025 yılında artık TL’nin seviyesine müdahale etmeyeceğini söylüyor. Gelecek enflasyon verileri Faiz kararları (Seneye 8 toplantı olacak) Oldukça önemli olacak Yarınki toplantıda alınacak faiz kararı indirim yönünde olursa Ocak ve Şubat aylarını pas geçmesi büyük olasılık”

TCMB 2025 yılında artık TL’nin seviyesine müdahale etmeyeceğini söylüyor.



Gelecek enflasyon verileri

Faiz kararları ( Seneye 8 toplantı olacak)

Oldukça önemli olacak



Yarınki toplantıda alınacak faiz kararı indirim yönünde olursa Ocak ve Şubat aylarını pas geçmesi büyük… pic.twitter.com/RWblcetIRY — Ömer Rıfat Gencal (@omgencal) December 25, 2024

Faiz indirimi ve toplantı takvimi

Banu Kıvcı Tokalı, bugünkü toplantıda alınacak faiz indirim kararının boyutunun 2025 toplantı tarihleriyle ilişkisini şu şekilde anlattı:

“2025 'in ilk faiz toplantısının ne zaman yapılacağı, bugün beklenen indirim boyutunda etkili olacak.”

#2025 'in ilk #faiz toplantısının ne zaman yapılacağı, bugün beklenen indirim boyutunda etkili olacak. https://t.co/XQrYX9I2Tn — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) December 26, 2024

“Politika faizi daha az tartışılacak”

Prof. Dr. Fatih Özatay, 2025 metninin detaylarının iyi yazıldığını belirtirken, toplantı sayısındaki azalmanın faizin daha az tartışılmasına neden olacağını şu şekilde sıraladı:

“Merkez Bankası 2025 Para Politikası Metni:

1. İyi yazılmış.

2. Yıllık hedef yine yok. Yerine tahminlerimi ara hedef olarak alın deniliyor. Oysa tahminler değiştirilebiliyor. Değişen yıllık hedef olur mu?

3. KKM sıfırlanıyor.

4. Yabancı MB'ler ile yapılan swaplardan doğan borçlar azaltılıyor.

5. 2024'ün 2. yarısında likidite fazlası kalıcı oldu deniliyor. Bunun süreceği anlaşılıyor.

6. Buna karşılık politika faizi, repo faizi (MB'nin bankalara likidite verme faizi) olarak kalmaya devam ediyor. Koridorun alt sınırı politika faizi yapılmıyor.

7. Fazla likiditeyi çekmek ve kısa vadeli piyasa faizinin repo faizi civarında oluşmasını sağlamak için yapılanlar (yapılacaklar) sıralanıyor: Depo alımları, satım yönlü swaplar vb.

8. PPK toplantı sayısı 8'e iniyor. Böylece politika faizi daha az tartışılacak.

9. Gelişmelere bağlı olarak kredi sınırlamaları gözden geçirilecek.”

Merkez Bankası 2025 Para Politikası Metni:

1. İyi yazılmış.

2. Yıllık hedef yine yok. Yerine tahminlerimi ara hedef olarak alın deniliyor. Oysa tahminler değiştirilebiliyor. Değişen yıllık hedef olur mu?

3. KKM sıfırlanıyor.

4. Yabancı MB'ler ile yapılan swaplardan doğan borçlar… https://t.co/OoN0SWacMK — Fatih Özatay (@OzatayFatih) December 26, 2024

“Masraflar kısılıyor”

Prof. Dr. Ceyhun Elgin, toplantı sayısındaki azalmayı tasarruf ile ironik bir dil kullanarak yorumladı:

“Buna “Merkez Bankası daha az toplanarak masrafları kısıyor, ek sıkılaştırmaya gitti” yorumu ile Cevdet hoca güzellemesi yapan henüz çıkmadı mı?”

Buna “Merkez Bankası daha az toplanarak masrafları kısıyor, ek sıkılaştırmaya gitti” yorumu ile Cevdet hoca güzellemesi yapan henüz çıkmadı mı? https://t.co/ze84okhsx1 — Ceyhun Elgin (@CeyhunElgin) December 25, 2024

“Ara toplantı yapmak da gerekebilir"

Ekonomi Gazetesi yazarlarından Alaattin Aktaş, toplantıların azalmasının geçmiş dönemde de yaşandığını, bunun ise sakıncaları olabileceğini şu şekilde anlattı:

“Para Politikası Kurulu gelecek yıl her ay toplanmayacak, yıl boyunca sekiz toplantı yapılacak. Buna niye mi gerek duyulmuş olabilir? Muhtemelen faiz indirimi kesintisiz devam etsin diye. Bazı aylar pas geçilerek indirim yapılmasının sakıncası görülmüş olmalı. Bu arada toplantı tarihleri beş gün içinde açıklanacak.

Öyle bir an gelir ki, öyle gelişmeler olur ki ara toplantı yapmak da gerekebilir.

2018 yılında da sekiz toplantı öngörülmüş; ancak rahip krizinden dolayı para politikasında temel bir değişiklikle haftalık repo ihale faiz oranı politika faizi olarak kabul edilmek durumunda kalınmıştı. Bu çerçevede o yıl program dışı bir toplantı daha yapılmak durumunda kalınarak faiz artırılmıştı.”