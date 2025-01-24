FAST Ödeme İste servisinde yeni özellikler devreye alındı!

FAST Ödeme İste Katman Servisinin yeni özellikleri devreye alındı. FAST Ödeme İste Katman Servisi, kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan duyuruda, ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerinin devreye alındığı bildirildi.

Artık kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek

Bireysel kullanıcıların 2024'ten bu yana kullandığı servisin, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendiği belirtilen duyuruda, "Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde 'ödeme iste' talebini başlatabilmesini sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Yeni iş modellerinin ortaya çıkması amaçlanıyor

Duyuruda, ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacminin, Aralık 2024'te günde ortalama 13,8 milyon olarak izlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"FAST sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Katman servislerin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler ise ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır."

Şirketler abonelerinin faturaları için talep gönderebilecek

Öte yandan, Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerine dair örnek bir işleme göre, bir şirket, müşterilerinin veya abonelerinin faturalarını "Ödeme İste" talebiyle gönderebilecek. Müşteriler, mobil uygulamaları üzerinden gelen bildirimle fatura ödemesine ilişkin bilgileri kontrol edecek ve "Ödeme İste" talebini yanıtlayabilecek. Böylece ödeme işlemi belirlenen tarihte FAST üzerinden otomatik gerçekleşecek.