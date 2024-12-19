Fed'in faiz kararı sonrası sert dalgalanma: Altın son 1 ayın en düşük seviyesini gördü

Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Altın son 1 ayın en düşük seviyesini gördü

Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Altın fiyatı yaklaşık 1 saat içerisinde yüzde 1.3 geriledi ve son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

Bir diğer düşüş ise kripto para piyasasında yaşandı. Bitcoin karar öncesinde 104.600 doların üzerinde seyrederken kararın ardından önce 101.000 doların altına geriledi. Böylece Bitcoin'deki günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

1 saatte 130 milyar dolar buharlaştı

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise 3.900 dolardan 3.700 doların altına geriledi. Ethereum'daki günlük kayıp yüzde 6'yı aştı. Düşüşler piyasa geneline yayılırken 1 saat içerisinde kripto paraların toplam piyasa değeri 3 trilyon 670 milyar dolardan 130 milyar dolarlık gerilemeyle 3 trilyon 540 milyar dolara geriledi.