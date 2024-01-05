Fındık ihracatı miktarda azalırken, değer bazında arttı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, 2023 yılı ve yeni sezondaki fındık ihracatını değerlendirdi ve geleceğe yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Sabır, 2023'te toplam 121 ülkeye gerçekleştirilen 283 bin 519 ton fındık ihracatında 1 milyon 864 bin 551 dolar döviz geliri elde edildiğini belirtti. Geçen seneye göre miktar bazında yüzde 9,29'luk bir azalışın yaşandığını ifade eden Sabır, değer bazında ise yüzde 6,62'lik bir artışın olduğunu vurguladı.

2023-24 ihracat sezonunun ilk dört ayını kapsayan Eylül-Aralık döneminde ise 115 bin 528 ton karşılığında 811 milyon 527 bin 925 dolar fındık ihracatı gerçekleştiğini aktaran Sabır, bu süreçte geçen sezona göre miktar bazında yüzde 11,16'lık bir azalışın yaşandığını aktardı. Ancak değer bazında ise yüzde 9,82'lik bir artışın olduğunu belirten Sabır, döviz gelirinin yüksek olmasının pozitif bir durum olmasına rağmen tonaj bazında yaşanan gerilemeye de dikkat çekti.

“Uzun vadeli destek bekliyoruz”

Fındık sektörünün bir ekosistem olduğunu ve tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğini belirten Sabır, uzun vadeli bir projeksiyon ve stratejiyle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Türk fındığının uluslararası piyasalarda kayıp yaşamaması ve üretimdeki lider konumunu koruyabilmesi için verim artışının zorunlu olduğunu dile getiren Sabır, bu konuda devletin ilgili kurumlarından uzun vadeli destek beklediklerini belirtti.

Ticaret ve Alım Heyeti organizasyonlarıyla üyelerini yeni alıcılarla buluşturduklarını da anlatan Sabır, devamında şunları kaydetti: “Yurtdışı fuar katılımlarının yanı sıra birliğin UR-GE projesi çerçevesinde bu sene Çin'deki önemli bir gıda fuarında birlik üyelerinin de stant açmalarını sağladık ve Hindistan için ortak bir tanıtım projesi başlatma gibi faaliyetleri sürdürdük. Bunun gibi önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Öte yandan kahverengi Kokarca Böceği ile mücadele konusunda da 2018 yılından bu yana çalışmalar yaptık. Bu konuda entegre bir mücadele stratejisi izlenmesi gerekiyor.”