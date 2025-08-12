Fındıkta, 5 milyar dolar ihracat geliri hedefleniyor

Düzenlenen etkinliğe TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, TOBB Başkanı Rıifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yomra Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, çevre illerin oda başkanları ve davetliler katıldı. Etklinlikte protokol üyeleri fındık bahçesine girerek fındık hasadı gerçekleştirdi.

Yıllık üretim hedefi 1,5 milyon dolar

Fındıktaki yıllık üretim hedeflerinin 1,5 milyon ton olduğunu belirten Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, "İşte biz bu yaşlanmış bahçelerimiz için farkındalık oluşturarak tüm yaşlanmış bahçelerimizi örnek bahçe haline getirip Türkiye’de 750 bin tonlar değil de 1,5 milyon tonların bahsedilmesini, 2,5 milyar dolar değil de 5 milyar dolar gibi bir gelir elde etmek amacını güdüyoruz. Bu fındık haftasının gayesi de bu" dedi.

“Fındık hem yöre hem de ülke ekonomisini ilgilendiren önemli bir ürünümüz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise üretimi daha fazla arttırabilmek adına hem sezon açılışı hem de farkındalık oluşturmak adına önemli bir etkinlik olduğunu ifade ederken, fındığın ekonomik girdisine vurgu yaptı. Genç “Fındık hem yöre hem de ülke ekonomisini ilgilendiren önemli bir ürünümüz. Bu işe profesyonel ve ciddi vaziyet ediyoruz. Çünkü ülkemizin makro ekonomik politikasını ilgilendiren üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın, üretim ve ihracat boyutunda eş zamanlı olan bir ürünümüz. Üretimi daha artırabilmek adına hem sezon açılışı hem bir farkındalık hem de bundan sonra yapmamız gerekenler adına önemli bir toplantı. Bu işin farkındalığı noktasında önemli mesafeler almamız gerekiyor. Çünkü şu anda biz dönümden hala 60-70 kilolar alıyoruz. 2013 yılında yapılan bu örnek bahçeden ise 200-250 kilogram alıyoruz. Bu şu demek; 2 milyar doların 5-6 milyar dolara doğrudan çıkabilmesi demek" diye konuştu.

Daha sonra söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Örnek fındık bahçesi nasıl olur bunu dünyaya örnek göstermek üzere bugün bu töreni yapıyoruz. Özellikle bu çerçevede dünya fındık haftasını kutlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.