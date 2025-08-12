Gelecek Varlık’tan ilk yarıda 724,4 milyon TL’lik net kâr

Gelecek Varlık Yönetimi, kuruluşunun 20. yıldönümü kutladığı 2025’in ilk yarısında net kârını, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,2 artırarak 724,4 milyon TL’ye yükseltti. Türkiye’nin lider varlık yönetim şirketinin tahsilatı, aynı dönemde yüzde 48,7’lik artışla 2 milyar 708 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü 1 milyar 544 milyon TL ile yüzde 49,4’lük büyüme kaydetti. Aynı dönemde özkaynakları yüzde 47,3 artarak 3 milyar 67 milyon TL seviyesine çıktı.

2025 yılının ilk yarısında 6 milyar 207 milyon TL tutarında alacak satın alan Gelecek Varlık’ın toplam satın alınan alacak tutarı ise 39,5 milyar TL’ye ulaştı. İlk yarıda elde ettiği başarılı finansal sonuçlarla pazar liderliğini pekiştiren şirket, yine bu dönemde 1 milyar 480 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Böylece Gelecek Varlık’ın toplam yatırım tutarı 8,5 milyar TL’ye ulaştı.

“20’nci yılımızda başarılı sonuçlarla sektörel liderliğimiz pekiştirdik”

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, yarıyıl finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Ünlüdoğan, “2025’in ilk yarısında elde ettiğimiz bu güçlü sonuçlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve etkin yönetim anlayışımızın bir yansıması. 20’nci yılımızda attığımız stratejik adımlar, sektör liderliğimizi daha da pekiştirirken ülkemizin finansal istikrarına katkı sağlamamıza olanak tanıyor. Yatırımlarımız ve güçlü özkaynak yapımızla hem alacaklı kurumlar hem de borçlular için kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Gecikmiş alacakların etkin biçimde çözüme kavuşturulmasının yalnızca şirketler için değil, bireylerin finansal açıdan yeniden sistem içine dahil olması açısından da kritik önem taşıdığını vurgulayan Ünlüdoğan, “Türkiye ekonomisine olan katkımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.