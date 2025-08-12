Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Biniş Kartı Doğrulama Sistemi başladı

ISG’de artan yolcu ve uçuş yoğunluğu karşısında hayata geçirilen uygulamalar, misafirlerin havalimanından konforlu biçimde uçağa erişimlerini sağlıyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, “Yolcu Akışını İyileştirme Projesi”nin bir ayağı olarak hizmete alınan Biniş Kartı Doğrulama Sistemi ile yolcular, check-in ve güvenlik süreçlerinde daha kısa bekleme süreleriyle seyahatlerine konforlu ve keyifli bir başlangıç yapabilecek.

Bu uygulama, havalimanının yolculara daha akıcı ve stressiz bir seyahat deneyimi sunma vizyonunun bir parçası olurken havalimanının dijitalleşme ve otomasyon hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımını temsil ediyor.

Biniş kartı doğrulama turnikeleri, yolculara görevlilerin işlem yapmasını beklemeden biniş kartı, mobil biniş kartı, kimlik kartı veya ehliyetlerini okutarak dijital doğrulama sistemi sayesinde direkt X-Ray alanlarına geçiş sağlıyor.

İç hat ve dış hat yolcu geçişlerinde hangi belgeler geçerli?

Biniş Kartı Doğrulama Sistemi’nde, iç hat ve dış hat yolcuları için geçerli seyahat belgeleri farklılık gösteriyor. İç hatlarda; Basılı Biniş Kartı, Mobil Biniş Kartı, T.C. Kimlik Kartı ve Yeni Tip Ehliyet, geçerli seyahat belgeleri olarak kullanılabiliyor.

İç Hat Giden Yolcu Kapısı’na gelen misafirler, girişte konumlandırılan 10 adet dijital doğrulama cihazından, geçerli belgeleriyle kolayca geçiş yapabilecek.

Dış Hat yolcuları ise Basılı Biniş Kartı ve Mobil Biniş Kartı ile cihazları kullanabilecek. Sistemler dijital yeniliklere hazır olduğunda diğer seyahat belgeleriyle de (pasaport, yüz tanıma vb.) biniş kartı doğrulaması yapılabilecek.

Dış Hat Giden Yolcu Terminali girişinde 16 adet, e-pasaport geçişinde ise 2 adet olmak üzere toplam 18 adet turnike yolcuların kullanımına açıldı.

Avrupa’nın en yoğun ikinci havalimanı olan ISG’de teknolojik çözümler operasyonları akıcı hale getiriyor

ISG’de hizmete sunulan bir başka kolaylık olan e-pasaport sistemi sayesinde T.C. vatandaşları, yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 20 saniyede pasaport kontrollerini tamamlayabiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı giden yolcu katında 15 adet, gelen yolcu katında ise 19 adet olmak üzere toplam 34 e-pasaport bankosu bulunuyor.

Giden yolcu katındaki cihazlar Türk pasaport kontrol noktası girişinde, gelen yolcu katındaki cihazlar ise kabin memurları ile engelli yolcu geçiş alanının yanında yer alıyor.