  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor
Takip Et

Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor

Orman yangınlarıyla iki haftadır mücadele eden Portekiz'de, 4 noktada devam eden büyük yangınları söndürmek için 1700'den fazla itfaiyecinin çalıştığı, aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor
Takip Et

Ülkede 3 Ağustos'tan bu yana tüm izinleri iptal edilen itfaiye ekipleri, günlerdir ara vermeden yangınları söndürmek için çalışıyor.

Resmi makamlarca "endişe verici boyutta" olduğu açıklanan 4 noktada (Vila Real, Trancoso, Covilha ve Tabuaço) büyük orman yangınları devam ediyor.

Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor - Resim : 1

4 büyük yangın için 1700'den fazla itfaiyecinin görev yapıyor

Yerel yönetimler ve Sivil Koruma kurumu yetkililerinden yapılan açıklamalarda, 700'ü Trancoso'da olmak üzere sadece 4 büyük yangın için 1700'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.

Portekiz devlet televizyonu RTP, yangın söndürme çalışmaları sırasında aralarında sivil ve itfaiyecilerin olduğu 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hükümet, mevcut durumda hizmet dışı olan bazı hava araçları nedeniyle söndürme çalışmalarına takviye için Fas'tan iki "Canadair" uçağının geldiğini ifade etti.

Ormanlar ve Doğal Parkları Koruma Enstitüsü'nün (ICNF) verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

Yetkililer, alevlerin ilerledikçe yoğun sıcaklık, kuvvetli rüzgarlar ve kurak hava koşullarının da beraberinde geldiğini, 44 dereceleri bulan aşırı sıcak havanın devam etmesi nedeniyle ikinci en ciddi uyarı olan "turuncu" alarmın nerdeyse ülkenin genelinde devam ettiğini kaydetti.

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 3 Ağustos'ta ilan edilen ve daha sonra uzatılan alarm durumu 13 Ağustos'ta sona erecek.

Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!Dünya

 

 

Dünya
İsviçre'de kavurucu sıcaklar kapıda: Yetkililerden kritik uyarı!
İsviçre'de kavurucu sıcaklar kapıda: Yetkililerden kritik uyarı!
Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Putin-Trump görüşmesine hava güvenliği kararı! Alaska'da hava sahası kapatılacak
Putin-Trump görüşmesine hava güvenliği kararı! Alaska'da hava sahası kapatılacak
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi: 103'ü çocuk
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi: 103'ü çocuk