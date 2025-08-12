Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çoğunluğu ülkenin güneybatısında bulunan 14 vilayet sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, termometrelerin, Aude vilayetinde 42 santigrat dereceyi göstereceğini, Rhone vilayeti ile Lyon şehrinde ise 41 santigrat dereceyi bulacağını belirtti.

Aşırı sıcakların etkisinde "kırmızı alarm" verilen vilayetler arasında Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome ve Ardeche yer aldı.

Ayrıca, yazın en büyük orman yangının yaşandığı ve 16 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü Aude vilayetinde de alarm seviyesi "kırmızı"ya çıkarıldı.