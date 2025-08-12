  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Takip Et

Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!

Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin 14 vilayetinde kırmızı alarm verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Takip Et

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çoğunluğu ülkenin güneybatısında bulunan 14 vilayet sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

Fransız Meteoroloji Ajansı Meteo-France, termometrelerin, Aude vilayetinde 42 santigrat dereceyi göstereceğini, Rhone vilayeti ile Lyon şehrinde ise 41 santigrat dereceyi bulacağını belirtti.

Aşırı sıcakların etkisinde "kırmızı alarm" verilen vilayetler arasında Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome ve Ardeche yer aldı.

Ayrıca, yazın en büyük orman yangının yaşandığı ve 16 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü Aude vilayetinde de alarm seviyesi "kırmızı"ya çıkarıldı.

Yeşil üzüm: Sağlığınıza tatlı bir dokunuşYeşil üzüm: Sağlığınıza tatlı bir dokunuşYaşam
A101'e 14 Ağustos Perşembe günü Dikey Şarjlı Süpürge geliyor! (A101 14 AĞUSTOS PERŞEMBE KATALOĞU)A101'e 14 Ağustos Perşembe günü Dikey Şarjlı Süpürge geliyor! (A101 14 AĞUSTOS PERŞEMBE KATALOĞU)Aktüel
Bim’e 15 Ağustos Cuma günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (BİM 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Bim’e 15 Ağustos Cuma günü Halı Yıkama Makinesi geliyor! (BİM 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)Aktüel

 

Dünya
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Putin-Trump görüşmesine hava güvenliği kararı! Alaska'da hava sahası kapatılacak
Putin-Trump görüşmesine hava güvenliği kararı! Alaska'da hava sahası kapatılacak
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi: 103'ü çocuk
Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 227'ye yükseldi: 103'ü çocuk
Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi
Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi
Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü
Harvard Üniversitesi ile ABD yönetiminin, hukuki bir uzlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü