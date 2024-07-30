Fındıkta yevmiye resti: İşçi en az 1500 TL istedi, üreticisi 800 TL verdi

Bazı bölgelerde hasadı başlayan fındıkta rekolte fiyat tartışmalarının ardından şimdi tartışma işçi yevmiyesinde başladı. Artan girdi maliyetlerinden şikâyetçi olan üretici şimdide yevmiye konusunda işçilerle karşı karşıya kaldı.

Fındık işçisi günlük 1500-1800 TL arasında yevmiye isterken üretici 800 TL’den fazla veremem diyor. Önceki gün bir araya gelen Ordu Ziraat Odaları temsilcileri fındık işçiliği, taşıma ücretlerini açıkladılar. 2024 yılı hasat dönemine yönelik işçi ücretleri günlük ücret 800 TL olarak belirlenirken, çocuk işçi çalıştırmanın yasak olduğu hatırlatıldı. Ayrıca, tarım aracılarından "Aracı belgesi" isteneceği belirtildi.

Ordu Ziraat Odaları’nın, ortak bir açıklamasında, toplantıda alınan kararlar şöyle sıralandı:

1. Çocuk İşçi Çalıştırılmaması: Fındık toplama işlerinde çalıştırılması yasak olan yaştaki çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmaması gerektiği hatırlatıldı. Valiliğin 2016/3 sayılı genelgesine göre, yasaklı çocuk işçileri çalıştıran bahçe sahiplerine, çocukların velilerine ve varsa tarım aracısına idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

2. Günlük Ücretler: 2024 yılı hasat döneminde fındık hasadında çalışacak tarım işçilerine, asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen brüt asgari ücret dikkate alınarak günlük net 800 TL ücret verilmesi kararlaştırıldı.

3. Çuvalcı ve Aşçı Ücretleri: Toplanan fındıkların taşınması işlerinde çalışacak çuvalcıların ve aşçıların ücretleri, işçi sayısına göre belirlenerek 10-15 arası işçi için aşçılara 800 TL, çuvalcılara 900 TL; 15 ve üzeri işçi için aşçılara 900 TL, çuvalcılara 1000 TL olarak belirlendi. Kilo ile toplanan bahçelerde çuvalcı ücretleri 1.100 TL olarak belirlendi.

4. Katırcı Ücreti: Katırcı ücretinin, katırı ile birlikte 1600 TL olarak belirlendi.

5. Kilo Başına Ücret: Kilo hesabı ile fındık toplayan işçi ücretleri kilo başına 8 TL olarak belirlendi.

6. Patoz Saat Ücreti: Patoz saat ücretleri 2.500 TL olarak belirlendi.

7. Tarım Aracısı Ücretleri: Tarım aracısı üreticinin aracı dayı başı 15 işçiye kadar günlük 900 TL, 15 işçiden fazlası için günlük 1000 TL olarak belirlendi.

8. Aracı Belgesi: İş aracılarından "Aracı belgesi" istenmesi, İŞKUR İl Müdürlüğü'nden alınmış "Aracı belgesi" olmayanlara iş verilmemesi tavsiye edildi.