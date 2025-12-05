“Fıstık stratejik ürün kapsamına alınsın”

MAHİR SOLMAZ/DİYARBAKIR

Birlikler adına açıklamayı yapan Diyarbakır Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Celalettin Birtane, bölgede Antep ve Siirt Fıstık çeşidinin geliştirilmesi için oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. Celalettin Birtane, bu doğrultuda hem yerelden, hem de merkezi otoritelerden taleplerini şu şekilde sıraladı:

Fıstık tarımının Türkiye ve bölgemiz için stratejik ürün kapsamına alınması, Lisanslı depoculuğun desteklenmesi, İhracat payının dünya genelinde arttırılması için gerekli tanıtımların yapılması, Girdi maliyetlerine karşılık faizsiz geri ödemeli kredi imkânlarının sağlanması, Fıstık yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilere bila bedel karşılığı fıstık çöğürü (aşısız fidan) dağıtımının sağlanması, AR-GE ve yevvtiştiriciliğe dair her türlü yaygın eğitim çalışmalarının arttırılarak devam ettirilmesi..