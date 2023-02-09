Fitch: Depremde sigortalanabilir kayıp 4 milyar doları aşabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye ve Suriye'deki depremlerin neden olduğu zararın 2 milyar doları geçmesinin beklendiğini, zararın 4 milyar dolar ve üzerine de çıkabileceğini belirtti.

Sigortalanabilir zararları tahmin etmenin zor olduğuna ve bölgedeki düşük sigorta bedellerine dikkat çeken Fitch, sigortalanan tutarların çok daha düşük, muhtemelen 1 milyar dolar dolayında olabileceğini açıkladı.

Fitchten yapılan açıkalamada, bunun her şeyden önce binlerce kişinin ölümüne ve yüzbinlerin evsiz kalmasına neden olan bir insanlık trajedisi olduğunun altı çizilerek, depremlerin yarattığı yıkımla ilgili bulgular sürekli değiştiğinden iki ülkenin de tahmin edilmesi zor kayıplarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Sigortalanmış kayıpların büyük oranda reasüransla telafi edileceği belirtilen açıklamada, "Bölgedeki endüstriyel müşterilere poliçe sağlayan yerel ve uluslararası sigortacılar, havaalanları ve limanlar dahil olmak üzere fabrikalar ve altyapı ciddi şekilde hasar gördüğünden tazminat talepleriyle karşı karşıya kalacak. Fitch, bu teminatların da büyük ölçüde yeniden sigortalandığını varsaymaktadır" denildi.